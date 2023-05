Alvaro Vitali dimenticato dal cinema: «Non chiedo ingaggi neanche se mi uccidi, se mi vuoi mi chiami. Grazie a mia moglie sono uscito dalla depressione»

«Non chiedo ingaggi neanche se mi uccidi, se mi vuoi mi chiami. Sto tranquillo, vivo bene e non ho bisogno di niente». Alvaro Vitali, uno degli attori che ha segnato la storia della commedia sexy italiana degli Anni ’70 , torna a parlare dei giorni di gloria ormai lontanissimi. Recentemente ha detto di essere passato dal cambiare auto ogni 3 mesi a trovarsi a vivere con 1200 euro di pensione, perché dimenticato da cinema. Dopo una carriera fatta di oltre 50 film soprattutto considerati b-movie e commedia erotica all’italiana, tra cui anche 4 pellicole fatte con Federico Fellini, l'attore da anni porta in giro uno spettacolo con la moglie Stefania Corona, “90 minuti di…”. L’ex Pierino, che oggi ha 73 anni, si è raccontato in un’intervista a Chi.

Alvaro Vitali: «Cambiavo donne e auto ogni 3 mesi, ora vivo con 1.200 euro di pensione»

Alvaro Vitali e la commedia sexy

L'amore con Stefania, 10 anni più giovane di lui, è scaccato nel 1997 in una sala d'incisione e lui l'ha conquistata con la sua simpatia. Da allora stanno insieme e lei gli è stata molto vicino nel periodo della depressione, arrivata dopo un ictus: «Non lavoravo stavo fermo, e ho avuto un periodo bruttissimo: non volevo uscire di casa, non volevo vedere nessuno.