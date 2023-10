Alvaro Prieto, morto il calciatore 18enne del Cordoba: il corpo ritrovato tra due vagoni. È giallo

La polizia ha confermato che il corpo ritrovato tra due vagoni di un treno a Siviglia è quello di Alvaro Prieto, il calciatore 18enne di Cordoba, di cui non si erano perse le tracce da giovedì 12 ottobre. La scoperta è stata possibile grazie ad alcune immagini riprese da un cameraman della RTVE che stava investigando sulla scomparsa del giovane, nelle quali si sono viste due gambe spuntare da due carrozze. L'abbigliamento che indossava il giovane cordobano al momento della scomparsa, pantaloni beige e camicia verde, coincide con quanto si vede nella registrazione. I resti sono stati rinvenuti in un convogliodiretto a Cadice - città portuale nel sud-ovest della Spagna- che si è fermato sotto il ponte dell'autostrada Carmona, dove ieri sera si erano concentrate le ricerche del ragazzo.

La scomparsa

Le autorità hanno assicurato che il treno nel quale è stato ritrovato il corpo Di Prieto era parcheggiato sui binari del Centro di Trattamento Tecnico di Santa Justa dal 24 agosto e che da allora fino a questa mattina non si è mosso da lì. Proprio oggi si era deciso di effettuare una manovra interna per entrare nelle officine della stazione. Il 18enne, studente di ingegneria e calciatore giovanile del Córdoba FC, mercoledì è andato a Siviglia per festeggiare con diversi amici.

L'ultimo video

«L'amico è andato al dormitorio e lui è andato alla stazione dei treni», ha spiegato un parente a El Pais. Aveva un biglietto per Córdoba alle 7:35 e 15 minuti prima aveva inviato un messaggio ai suoi genitori dicendo loro: «Sto andando alla fermata». Il giovane ha perso il treno e il telefono si è scaricato. Alvaro stavo cercando in tutti i modi di trovare un modo per tornare a casa. Prima avrebbe tentato di intrufolarsi attraverso i binari del treno in un convoglio partito alle 8.55 per Barcellona, ​​ma si è fermato nella sua città. Lì ha spiegato cosa gli stava accadendo, ma gli agenti di sicurezza gli hanno chiesto di lasciare la stazione. La sua immagine, mentre attraversa le porte che si affacciano su Kansas City Avenue, alle 9:30, catturata dalle telecamere degli impianti ferroviari, è l'ultima che abbiamo di lui.