Incidente in moto all'alba, Manuel Puglisi morto a 22 anni: era un calciatore, aveva giocato nel Catania

Un'altra giovane vittima sulle strade. A perdere la vita, in un incidente a bordo della sua moto di grossa cilindrata, il giovane Manuel Puglisi. Lo schianto a Catania, stamattina all'alba in zona San Cristoforo. La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita, con le autorità impegnate a raccogliere testimonianze ed elementi utili per ricostruire l'accaduto. Manuel Puglisi, 22 anni, era un calciatore, cresciuto nel settore giovanile del Catania.

Van Hooydonck, dopo il malore il ritiro: «La mia carriera è finita, ma mi sento fortunato»

Chi era Manuel Puglisi

Proprio la società etnea ha voluto ricordare il ragazzo con un post sui social: «Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra.

Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi». Manuel, nel corso della sua breve carriera, dopo la trafila nel settore giovanile del Catania ha militato nel Paternò e nel Biancavilla.

L'incidente intorno alle 4 del mattino: sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.