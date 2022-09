Alfonso Signorini, è finita (dopo 18 anni) con Paolo Galimberti: «Decisione sofferta ma dovuta. Ora sono innamorato di nuovo»

«Dopo 18 anni, io e Paolo Galimberti non stiamo più insieme». È finita la storia d'amore tra Alfonso Signorini e il suo compagno, l'imprenditore, ex senatore ed esponente di Forza Italia. «Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene» A dichiararlo, e a spiegarne le motivazioni, è stato proprio il conduttore del Gf Vip in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Un rapporto tra Signorini e Galimberti che era finito da tempo, ma che il giornalista non riusciva a chiudere per non ferire il fidanzato.

Alfonso Signorini, è finita con Paolo Galimberti

Quella tra Alfonso e Paolo è stata una lunga storia d'amore. Nonostante i due non convivessero la voglia di passare dle tempo insieme era sempre attiva, il rispetto era estremo e reciproco. Anche alla mamma del giornalista, l'imprenditore piaceva molto. La donna morì indossando una sua maglietta. Fu Signorini a svelare tutto nel salotto di Silvia Toffanin: «A mia mamma piaceva molto Paolo. Il giorno che se n'è andata ha chiesto alla sua badante di mettere una t-shirt che le aveva regalato Paolo, che era andato a fare una regata con la barca a vela. - ha spiegato questo a Verissimo qualche tempo fa il conduttore del Gf Vip - Mia mamma ha detto: "Mi dai quella maglietta con su la barca a vela di Paolo?". E se n'è andata con la sua maglietta addosso. Me lo ricorderò sempre questo particolare. È stato un gesto che secondo me mia mamma ha voluto fare».

Nuovo amore in vista

Ora, Alfonso ufficialmente è ancora single, ma durante l'intervista, senza fare nomi, ha svelato qualcosa della sua vita privata.

«Sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte? Non fa parte del mondo dello spettacolo. Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito».

Nel passato amoroso di Alfonso Signorini c'è anche la convivenza con Laura: «Tempo fa l’ho incontrata in Puglia, io ero con Paolo e lei con il marito, l’istruttore di tennis con cui mi aveva tradito. È ancora convinta che io sia eterosessuale».