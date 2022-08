Alessandra Amoroso, un hater le augura la morte e lei lo mette a tacere con eleganza: «Sono dispiaciuta per te. Ti auguro amore»

Da brava salentina Alessandra Amoroso non si lascia calpestare i piedi da nessuno. Neanche dai fan che poi si rivelano hater. La cantante sa come mettere a tacere chi la insulta e così ha fatto anche stavolta. Ha condiviso sulle sue stories Instagram un commento che un follower le ha inviato sui social dal contenuto agghiacciante.

Alessandra Amoroso nega l'autografo a una fan: è polemica. Ma lei spiega il motivo

Alessandra Amoroso, hater le augura la morte: la sua reazione

«Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia», parole dure dalle quali perà l'artista ex di Amici non si è lasciata abbattere, anzi la Amoroso ha risposto, con l'eleganza che la contraddistingue a tono. «Spero tu possa ricevere tanto tanto amore, perché io ne sono piena!!! Dispiaciuta per te». Ci mette una pietra sopra e va avanti mostrandosi superiore a qualsiasi cattiveria Alessandra.

Le ultime polemiche

Sempre lei era stata al centro di una polemica qualche settimana fa dopo che aveva negato un autografo a una fan. Pioggia di insulti anche in qual caso, ma neanche in quella situazione si è tirata indietro e ha anzi spiegato le sue motivazioni con un video su instagram. Questione chiusa? Forse, anche se a leggere i commenti di tutte le foto che la cantante posta il riferimento all'autografo negato è sempre presente, ma Ale ci ride su...