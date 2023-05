Damiano dei Maneskin nudo su Instagram: «Il tour è finito, ora fumerò canne tutto il giorno». La foto fa il pieno di like: il commento di Lazza

Il tour europeo dei Maneskin, Loud Kids Tour, è terminato e Damiano David si spoglia dei “vestiti di scena” e festeggia con una foto hot che è un inno alla libertà. «Il tour è finito - ha scritto su Instagram - significa che ora sarò nudo a fumare canne tutto il giorno». Damiano David nudo su Instagram con uno scatto che lo immortala seduto sopra a un letto mentre si fuma una canna, coperto solo da cuoricino nero posizionato strategicamente sopra alle parti intime.

Damiano dei Maneskin cambia look, capelli rasati e biondo platino: fan deluse. «Fa di tutto per diventare brutto. Ma perché?»

Damiano dei Maneskin nudo su Instagram, il commento di Lazza

Ribelle, dissacrante e sopra le righe, il 24enne di “Gossip” ama provocare e cogliere tutti di sorpresa, e lo fa anche stavolta. Tra i commenti c' anche quello di Lazza: «Stai sempre ca*** all'aria oh». Per alcuni questa è una battuta per altri una bordata visto che Damiano non replica. A parte le malelingue la foto fa il pieno di like anche se le fan non aspettano altro che uno scatto senza emoticon.

«Su Onlyfans pagherei per questo» scrive ancora un utente, «questa è arte», «Momento in cui vorresti essere un cuore ..