Giovedì 11 Maggio 2023, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 14:51

La morte (probabile suicidio) di Virginia Fustemberg in un hotel a Merano rappresenta solo l'ultimo dei tragici eventi che costellano la storia della famiglia Agnelli strettamente legata, attraverso la Fiat e non solo, alla storia del Novecento italiano.

Una saga, che in tanti chiamano direttamente "maledizione", che inizia persino fuori da casa Agnelli nel 1904 quando viene trovato ad Aglié, fra Torino e Ivrea, il cadavere del conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, tra i fondatori della Fabbrica italiana automobili Torino. Una morte che venne frettolosamente rubricata come suicidio anche se non mancavano elementi che facevano ipotizzare un omicidio: un mistero riproposto tre anni dopo quando morì in circostanze mai chiarite il capitano dell'esercito Federico Caprilli, tra i fondatori della moderna equitazione, tra i più vicini ai Bricherasio, che chiese agli eredi di bruciare il baule con la sua corrispondenza e di mettere le ceneri vicino alla tomba dell'amico Emanuele. Il fatto è che la morte del conte avvenne alla vigilia di un consiglio di amministrazione in cui era prevista la resa dei conti fra lui e Giovanni Agnelli, nonno dell'avvocato Gianni, sulla difficile situazione della Fiat che fallirà nel 1908.

Drammatica, ma senza misteri, la morte di Edoardo Agnelli, figlio di Giovanni e padre di Giovanni poi per tutti "Gianni", nel 1935, quando aveva 43 anni: venne decapitato dall'elica di un idrovolante.

Un incidente mortale, in questo caso automobilistico, costò poi nel 1945 la vita alla vedova, Virginia Bourbon del Monte, madre di Gianni: la nobildonna ebbe il collo spezzato nell'incidente.

E siamo solo a metà del secolo scorso. La morte di Virginia Fustenberg non è avvenuta in tempo per essere raccontata nell'opera più completa sulle vicende della famiglia Agnelli uscita all'inizio di quest'anno: il libro di "Gli Agnelli" di Antonio Parisi (Diarkos). Parisi ha seguito personalmente il caso di Edoardo Agnelli, figlio di Gianni, il cui cadavere venne trovato ai piedi di un viadotto il 15 novembre del 2000. Per il giornalista e scrittore un caso troppo sbrigativamente chiuso con l'etichetta "suicidio" mentre invece, secondo le sue ricerche, ci sono almeno venti circostanze che possono fare pensare ad altro in relazione alla scomparsa a 46 anni del figlio dell'avvocato Gianni che morirà, colpito da un male incurabile, nel 2003.

Edoardo, come ricorda Parisi, era laureato in Lettere, amava la storia delle Religioni e la Filosofia. Risulta che fosse molto critico nella gestione della Fiat e il padre Gianni gli preferitì prima il cugino Giovanni Alberto, detto Giovannino, figlio del fratello Umberto e di Antonella Bechi Piaggio, morto a 33 anni nel 1997 per un tumore all'intestino, e poi il nipote John Elkann, all'epoca ventenne.

Umberto Agnelli e la principessa Antonella due anni prima della nascita di "Giovannino" avvenuta nel 1964, avevano avuto due gemelli, Enrico e Alberto, morti a pochi giorni dalla nascita. Un altro lutto devastante fra gli Agnelli nel 1965, quanto morì a 36 anni Giorgio Agnelli, malato di schizofrenia secondo la compagna e poetessa Marta Vio, ricoverato in un clinica in Svizzera: era il fratello di Clara, Susanna, Gianni (presidente della Fiat dal 1966 al 2003), Maria Sole, Cristiana e Umberto Agnelli. Anche questa morte non è mai stata del tutto chiarita, sostiene Antonio Parisi che spera possa essere riaperto in caso della fine di Edoardo Agnelli.

Virginia Fustenberg, nata il 5 ottobre 1974 a Genova era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, fondatore e presidente onorario di Banca Ifis. Diretta discendente quindi del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni. Aveva 5 figli: il primo matrimonio nel 1992 con il barone ungherese Alexandre Csillaghi de Pacser. Da questa unione sono nati Miklos Tassilo Csillaghi e Ginevra Csillaghi. Nel 2002 la nascita della terza figlia Clara Bacco Dondi Dall’Orologio, avuta dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi Dall’Orologio. Otto Leone Maria e Santiago sono invece nati dalla relazione con Paco Polenghi. Nel 2017 il matrimonio con Janusz Gawronski finito dopo tre anni con il divorzio.