Pasqua, bloccato dalla protesta un carico di agnelli. L'azienda: «Siamo in regola»

Il pranzo di Pasqua aspetta il sacrificio degli agnelli, ma prima di essere giustiziati e serviti nei piatti degli italiani devono poter vivere le ultime ore in condizioni dignitose. Ragion per cui nel Bolognese sono scattati i controlli sui carichi in viaggio. Un’azienda di carni del Pescarese ne è rimasta invischiata, ma è tutto filato liscio: aveva tutto in regola. Il super pranzo di Pasqua almeno da queste parti insomma è salvo.

È successo l’altro giorno nelle vicinanze di Bologna dove la Polstrada ha operato una serie di servizi specifici nel tratto Casalecchio-Sasso Marconi sui mezzi in transito sull’autostrada A1 Napoli-Milano. Ne ha perciò multati tanti, in particolare tre veicoli adibiti al trasporto di agnellini indirizzati appunto a soddisfare le esigenze culinarie delle festività pasquali. Nel contempo, altri controlli si sono concretizzati.

Nell’area di servizio in cui si sono svolte le operazioni, si sono anche organizzati gli animalisti emiliani, esponenti di varie associazioni. Hanno inscenato una protesta a più riprese: sono saliti persino sui camion per prendere atto di persona, e a loro volta, che i carichi fossero ben trasportati. E infatti le problematiche sono emerse puntualmente. Le irregolarità scoperte dagli agenti della Polizia stradale hanno riguardato soprattutto l’abbeveratoio che nei casi esaminati funzionava male, lasciando senza dissetarsi gli animali destinati al pranzo di Pasqua. È stata elevata una sanzione amministrativa di duemila euro a diversi camionisti che pure hanno protestato.

Ne è uscito invece senza alcun problema il mezzo della ditta pescarese. «È vero - spiega una portavoce dell’azienda -.

Gli agenti hanno effettuato dei controlli ad ampio raggio ed hanno verificato anche il nostro mezzo risultato a posto in tutto e per tutto. Tra l’altro è nuovissimo, l’acqua per gli agnellini c’era regolarmente ed il carico è regolarmente partito ed arrivato a destinazione».

Si è trattato di un servizio specifico in collaborazione con gli operatori del Servizio veterinario della Asl di Bologna finalizzato all’esame del trasporto di animali vivi (oltre agli ovini, anche suini, bovini e volatili) per verificare gli aspetti igienico-sanitari, la regolarità della documentazione amministrativa e l’idoneità degli animali e le relative condizioni di trasporto. La legge infatti prevede che vadano salvaguardate le condizioni di benessere e il necessario rispetto anche se quello che stavano facendo è il loro ultimo viaggio, essendo destinati alla macellazione.