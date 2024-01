Eredità Agnelli, continua il processo tra gli Elkann e la madre: a Milano altre indagini sui quadri

La battaglia giudiziaria tra la gli Elkann e la loro madre riguardo l'eredità lasciata dall'avvocato Agnelli riprenderà a Torino. Il Gip milanese Lidia Castellucci ha indicato ai pm di raccogliere le testimonianze delle persone che si sono occupate degli inventari dei beni ereditati e di consultare tutte le banche dati «competenti» comprese quelle del Ministero della Cultura e la piattaforma S.U.E. (Sistema Uffici Esportazione).

Indaga la procura di Milano

Dovranno andare avanti le indagini della Procura di Milano con al centro il tesoro di Giovanni Agnelli, 13 opere d'arte che arredavano Villa Frescot e Villar Perosa a Torino e una residenza di famiglia a Roma, sparite anni fa e ora reclamate dalla figlia Margherita unica erede dopo la morte della madre e moglie dell'Avvocato, Marella Caracciolo di Castagneto, la quale aveva l'usufrutto dei beni.

Collezione di cui Margherita ha denunciato a più riprese la scomparsa, gettando ombre anche sui tre figli del primo matrimonio: John, Lapo e Ginevra Elkann, e in particolare sul primogenito. I quali «della sorte o delle ubicazioni di tali opere», hanno saputo «riferire alcunché». E poiché ora lo scopo è recuperarle dopo che, per via dei vari traslochi, si sono volatilizzate, «appare utile procedere all'escussione» delle due donne che «si sono occupate degli inventari degli immobili» e che, quindi, «potrebbero essere a conoscenza di informazioni rilevanti» in merito agli spostamenti dei quadri e all' «eventuale presenza di inventari cartacei da esse redatti». E poi per «verificare le movimentazioni di tali opere, appare opportuno» compiere accertamenti sulle banche dati comprese quelle del ministero. Infine, per effetto di un provvedimento della Cassazione, torna ad essere discusso in Tribunale a Torino il procedimento penale, promosso da Margherita nei confronti dei figli John, Lapo e Ginevra Elkann per una questione legata all' eredità di suo padre. Il processo era stato sospeso in attesa dell'esito di due cause in Svizzera, ma ieri la Suprema Corte ha respinto il ricorso degli Elkann, come hanno fatto sapere fonti legali vicine alla loro madre, e ha stabilito essere «pienamente sussistente la giurisdizione italiana», annullando l'ordinanza torinese. «Nella verifica che tali giudici saranno chiamati ad effettuare - sottolineano gli avvocati - si dovrà tener conto anche della residenza abituale di Marella Caracciolo», che a loro dire era in Italia, «e dell'opponibilità dell'accordo transattivo del 2004 nella successione Agnelli, con possibili rilevanti ripercussioni sugli assetti proprietari della Dicembre», la società che fa capo agli eredi.