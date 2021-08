Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

SICUREZZA

Ferragosto di controlli da nord a sud della provincia pontina, con vigilanza intensificata sulle arterie stradali più trafficate ma un'attenzione particolare rivolta anche alle località turistiche con l'impiego di unità cinofile per una più incisiva azione di contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti.

Le verifiche riguarderanno anche gli esercizi commerciali e le zone della movida anche per verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid, prima fra tutte il Green Pass oltre al distanziamento e all'uso della mascherina.

IL BILANCIO

I primi servizi della polizia stradale, organizzate nella notte tra venerdì e sabato nei quartieri della movida, hanno impegnato le pattuglie del comando di Latina e della Polstrada di Aprilia. Oltre 50 i veicoli fermati e più di 70 le persone identificate e controllate anche per mezzo di etilometri di ultima generazione. Il risultato è il ritiro di cinque patenti di guida ad altrettanti automobilisti di giovane età e la decurtazione di 100 punti patente.

Nel corso dei posti di blocco organizzati sulle strade del capoluogo e della città di Aprilia, tre denunce in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza sono scattate a carico di altrettanti automobilisti che avevano un tasso alcolemico in qualche caso addirittura superiore a 1,5 g/l che è già tre volte oltre il consentito. Altri due conducenti sono stati invece oggetto di una sanzione amministrativa connessa all'assunzione di alcol alla guida. Complessivamente sono state rilevate, in una sola sera, ulteriori 12 infrazioni al Codice della strada. I dispositivi di sicurezza predisposti dal comando provinciale della polizia stradale proseguiranno anche nei prossimi giorni con cadenza regolare. Intanto, il rafforzamento e l'intensificazione degli ordinari servizi di controllo del territorio voluto dal questore ha già portato i primi risultati.

IL FURTO

Le pattuglie della squadra volante sempre presenti sulle strade sono intervenute prontamente in un supermercato di Latina, dove era stato segnalato un furto. Una volta sul posto gli agenti sono accorti che una giovane donna straniera aveva rubato dagli scaffali numerose bottiglie di whisky e champagne, del valore di circa 200 euro, nascondendole nel passeggino del figlio. Pensava di farla franca e di poter superare le casse del negozio senza pagare, ma i suoi movimenti sono stati notati dai dipendenti che hanno richiesto l'intervento del 113. I poliziotti hanno quindi bloccato e denunciato la donna riuscendo a recuperare la merce.

LA LITE

In via Corridoni, nel cuore del quartiere Nicolosi, i poliziotti sono intervenuti invece per sedare una rissa, evitando che la lite potesse degenerare. Hanno identificato e prestato soccorso a un ragazzo originario della Guinea che si era reso protagonista di una lite con alcuni coetanei del Marocco e hanno avviato le indagini per rintracciare tutti gli altri contendenti.

Laura Pesino

