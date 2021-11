Venerdì 26 Novembre 2021, 05:01

LA GIORNATA

«Ogni giorno deve essere per tutti il 25 novembre. La Polizia di Stato e tutte le forze dell'ordine sono pronte e preparate a difendere le donne vittime di violenza». L'appello del questore, Michele Maria Spina, parte dall'istituto Rosselli di Aprilia, inserito come tanti in provincia di Latina all'interno della campagna nazionale della Polizia di Stato, per rinnovare l'impegno a informare, sensibilizzare, prevenire e gestire il fenomeno della violenza sulle donne. Toccante dal forum di Aprilia la partecipazione in streaming di Zarifa Ghafari, l'attivista afghana per i diritti umani e per i diritti delle donne, sindaca della città afghana di Maidan Shahr, bersaglio di almeno sei tentativi di omicidio, ora al sicuro in Germania con la sua famiglia.

«Datemi una mano a non dimenticare le donne afgane che non hanno più alcun diritto ha detto Zarifa Ghafari non possono andare a scuola, non possono fare nulla, sono solo considerate un oggetto, non hanno alcun tipo di libertà, non possono scegliere con chi sposarsi. Sono tornate indietro nel buio degli anni. Vi prego aiutateci».

È poi seguito l'intervento di Alessandro Tocco, dirigente della divisione polizia anticrimine della questura di Latina. Tocco ha spiegato come sono cambiati gli interventi in caso di violenza domestica o di genere: prima venivano risolti con un mero tentativo di composizione bonaria di privati dissidi. Oggi vengono applicati nuovi protocolli (Eva, Scudo e Zeus): gli agenti fotografano lo scenario che ad essi si presenta, sentono a verbale separatamente le parti a prescindere dalla presentazione di una formale denuncia/querela. Dopo il riscontro dei dati, il questore può emettere l'ammonimento: una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale e consiste nell'avvertimento rivolto allo stalker o al maltrattante, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza domestica. Negli ultimi 3 anni su 300 persone ammonite, 290 non hanno più commesso reati.

Tempi più rapidi di intervento, quindi, come sottolineato peraltro all'istituto Filangieri di Formia dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, Marina Marra: «I tempi si accorciano alle 48 ore ha detto per agire nei confronti del presunto indagato».

I DATI

Sono stati poi illustrati i dati del fenomeno in provincia di Latina. Dal 1° gennaio 2021 al 21 novembre 2021 ci sono stati 354 denunciati per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalker e 41 arrestati. Il dato è stabile rispetto all'intero anno 2020 quando i denunciati per gli stessi reati erano 363 e gli arrestati 61. C'è un notevole aumento nella fascia d'età tra i 18 e i 35 anni di giovani pronti a minacciare, picchiare, perseguitare, uccidere le donne che ritengono oggetto di loro proprietà su cui poter esercitare una qualsiasi forma di possesso e supremazia.

Infine l'appello dal forun al Comune di Sabaudia dall'ispettore superiore Alba Faraoni: «Non dovete sopportare neanche uno schiaffo ha detto Noi siamo qui, non abbiate paura, siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte».

Claudia Paoletti

