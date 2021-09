Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

IL COLPO

Ladri in azione nella notte di giovedì all'interno di un supermercato di Latina con la tecnica della spaccata. La banda ha preso di mira il Todis che si trova al centro commerciale Agora di viale Kennedy, sfondando la vetrata e portando via la cassaforte. Un colpo andato a segno al primo tentativo, consumato probabilmente da specialisti che non hanno lasciato nulla al caso. Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia i malviventi hanno agito intorno alle 2,30, raggiungendo il parcheggio del supermercato con due auto, una da utilizzare come ariete e l'altra per la fuga. Hanno prima forzato l'inferriata e poi con una 500 L sono riusciti a mandare in frantumi la vetrina e ad aprirsi un varco per poter entrare dentro l'esercizio commerciale. Una volta all'interno hanno rapidamente agganciato al veicolo la cassaforte che si trova accanto alle casse e l'hanno trascinata fuori intatta. L'ultima operazione è stata quella di caricare la cassaforte a bordo di una seconda vettura già presente nel parcheggio e pronta per la fuga. La Fiat 500 L utilizzata per infrangere la vetrina del negozio è stata abbandonata sul luogo e i ladri sono saliti a bordo dell'altra auto dileguandosi nella notte con un bottino consistente, circa 10-12mila euro secondo le stime del direttore del supermercato. All'arrivo della vigilanza e della polizia, di loro non c'era più traccia. La ricostruzione del furto è stata possibile grazie ai filmati del sistema esterno e interno di videosorveglianza dell'esercizio, che ha immortalato l'intera sequenza del colpo. I video sono stati attentamente visionati dagli investigatori e immortalano le azioni della banda composta da almeno tre uomini, tutti con il volto coperto. La Fiat abbandonata dal gruppo, quasi completamente distrutta e quasi certamente rubata proprio per il compiere il furto, è stata rinvenuta dalla polizia e sarà oggetto di approfondite analisi per cercare possibili tracce che possano mettere i poliziotti sulle tracce dei responsabili. Intanto ieri mattina il supermercato è riuscito regolarmente ad aprire i battenti e ad accogliere i clienti come ogni giorno, dopo aver ripulito i locali dai vetri e aver transennato l'area davanti alla vetrina.

La.Pe.

