9 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







L'EVENTO

Fra storia, folklore e scienza, seppure con le dovute quanto necessarie limitazioni, saranno tanti gli eventi che da oggi aprono ufficialmente l'arrivo del Giro d'Italia in città.

Coinvolta non solo l'acropoli. Quella del Giro diventerà così una occasione per mettere in bella mostra Perugia grazie «ad un lavoro fatto in nemmeno due mesi da associazioni del centro unite con le forze del ciclismo del territorio. E mettere insieme tutte queste voci non era scontato». Così ieri l'assessore allo Sport Clara Pastorelli ha presentato il calendario di appuntamenti in vista della Perugia-Montalcino, undicesima tappa del Giro (162 chilometri) che colorerà di rosa la città mercoledì 19, con la carovana che partirà da piazza IV Novembre alle 12,55. Una tappa «fortemente voluta» dalla città e dal Comune che proprio a ridosso del 15, ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi «intitolerà nella zona di Ripa alcune vie a campioni del ciclismo, come Alfonsina Strada, una pioniera del ciclismo femminile».

OGGI TRE GARE

Tre gare, tutte per ragazzi (esordienti e allievi), aprono gli eventi che portano al Giro. Oggi 200 atleti in sella per il 66° Gran Premio Pretola, 6° memorial Mario Piorigo e 4° memorial Antonio Mariotti fra Pretola, Sant'Egidio e tante altre zone del territorio comunale.

LA SCIENZA

Anche il Post contribuisce con due eventi dedicati ai più piccoli. Nel pomeriggio di giovedì 13 e venerdì 14 (per info e prenotazione obbligatoria 075-5736501) laboratorio La scienza su due ruote e BiciclettiAmo, quest'ultimo per i più piccini.

TANTA STORIA

Sabato 15 l'associazione Francesco nei Sentieri organizza un tour con bici storiche e da strada, dal centro fino a Civitella d'Arna e Pretola. A proposito di storia del ciclismo, nelle vetrine dei negozi del centro sono esposte decine di maglie dei campioni umbri del passato.

L'INCONTRO

Mercoledì 18 grande convegno (online) per parlare di Perugia e del legame con il giro, di sicurezza stradale, mobilità sostenibile con tanti ospiti. Diretta dalle 16 nella pagina Facebook del Comune. Ci sarà anche Mario Cipollini, vincitore della tappa Perugia-Terni nel 1995, quando il Giro partì dall'Umbria.

Il giorno della corsa, ancora spettacolo. Al Santa Giuliana e nelle vie del centro ci saranno sbandieratori, le filarmoniche del territorio, i rioni di Perugia 1416, bici storiche in sfilata.

Riccardo Gasperini