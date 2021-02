© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA DI QUARTIERESpunta una serie di proposte messe sul piatto per «ottenere il massimo beneficio» dal corposo restyling di un parco. A muoversi è ancora una volta il Comitato Ginkgo Biloba Madonna Alta, che tiene altissima la guardia sul tema del verde e dei progetti connessi. Come quello di riqualificazione al parco Vittime delle Foibe.Un piano che lo steso comitato ha definito più volte «importante, visto l'abbandono perpetrato in questi ultimi anni». Dopo i problemi e l'ampio dibattito legato al taglio delle piante, ci sono altri aspetti su cui adesso intervengono i cittadini. Cittadini che si muovono con uno spirito «collaborativo e propositivo» chiedendo oggi al Comune di rendere l'area verde maggiormente fruibile. Il come lo spiegano in una relazione già inviata all'assessore all'Ambiente e Lavori pubblici Otello Numerini. Relazione che precede un incontro che si terrà prossimamente e che sarà occasione per parlare del rilancio dell'area a tutto tondo. Intanto sono stati messi nero su bianco alcuni aspetti.NODO PANCHINEPrincipalmente l'attenzione è rivolta alla collocazione delle panchine. «Come abbiamo fatto notare più volte, a differenza di prima e di quanto richiesto nella fase partecipativa, le panchine sono state poste in ordine sparso e troppo vicine ai percorsi pedonali. Mancano totalmente tavolini e relative panche comode per la gente più anziana. Non è più possibile quindi socializzare». Dopo un confronto con la parte tecnica, viene adesso chiesto alla giunta di collocarne di più nella parte dell'area dell'oliveto, che è «più frequentata dalla popolazione anziana». Il comitato chiede che vengano posizionate «ravvicinate o una di fronte all'altra, ovviamente più distanziate dal ciglio del percorso pedonale». Questo per agevolare la socializzazione degli utenti. Appello per panchine «con schienali ergonomici e tavolini» nelle zone dei giochi e dell'ingresso del parco, lato via Rizzo.ALBERI E GIOCHIC'è anche il tema degli alberi: è stato chiesto di metterne a dimora almeno 25 con una circonferenza di 20-25 centimetri. Quello del verde, proprio per i lavori al parco ma anche relativamente ad altri progetti per il maxi rilancio di Fontivegge-Madonna Alta e Bellocchio è un tema particolarmente caldo, con decine di interventi e polemiche. Tornando all'area giochi, il consiglio è quello di «disporre le strutture di svago in maniera più distante nella stessa piattaforma, o meglio ciascuno su una piattaforma individuale». Questi in sintesi i temi inseriti nella relazione che sarà oggetto di dibattito, insieme al percorso ciclopedonale, nel prossimo incontro fra cittadini e Comune.Ri.Ga.