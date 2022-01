Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

UMBERTIDE San Silvestro di sangue sulle strade dell'Altotevere. Verso le 16,30, un pensionato ha perso la vita sulla vecchia Tiberina, investito da un'auto ad una cinquantina di metri da casa, a Borgo Baraglia, prima periferia umbertidese. Giuliano Lombrici, 79 anni, vivendo da solo, molto spesso andava dalla sorella in via Roma. L'altro ieri, dopo lo scambio di auguri, è partito in mountain bike, suo unico mezzo di locomozione, usato per trasportare buste di plastica piene di cose. Pedalando sulla pista pedonale (dove molti giurano di averlo sempre incrociato) verso Borgo Baraglia, l'anziano si sarebbe fermato a parlare all'altezza delle strisce pedonali e del varco del guardrail messi per attraversare la Tiberina.

Rimontato sulla bicicletta o forse mentre la spingeva per andare dall'altra parte, è stato travolto da una Bmw 118D grigia, condotta da un ragazzo perugino che procedeva verso Pierantonio. Sfondato il parabrezza della macchina, Lombrici è rimasto esanime sull'asfalto. La mountain bike oltre il guardrail in una canalina di scolo, qua e là gli effetti personali. Inutile l'intervento del 118. Rilievi della Polstrada tifernate. Salma a disposizione del magistrato all'obitorio di Città di Castello. Automobilista sottoposto agli esami di laboratorio per accertarne le condizioni psicofisiche. Come atto dovuto verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Intanto, la tragedia ha innescato polemiche. In discussione sui social la velocità dei mezzi in quel lungo rettilineo, dove esiste il limite di 50 chilometri orari. Ma anche la sicurezza di quel punto, nonostante le zebre ed un segnalatore ad energia solare che, però, non funzionerebbe.

In mattinata, vigili del fuoco e Polstrada di Città di Castello impegnati per un testa coda lungo la corsia nord delle E45, all'altezza dello svincolo di Santa Lucia. Coinvolta una vettura. A bordo solo il conducente, trasferito dal 118 al Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso. Romano, 58 anni, è in prognosi riservata.

