Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:02

LA TRADIZIONE

Anche per la Fiera dei Morti, al pari di quanto accade per i baracconi, saranno obbligatori mascherine e green pass. Sono le regole del tradizionale appuntamento che quest'anno durerà di più, dall'1 al 7 novembre. In un avviso agli operatori, il Comune ha messo in fila le misure anti Covid-19 per l'edizione della ripartenza.

Prevista anche una riorganizzare degli spazi del banco di vendita «anche mediante segnaletica a terra per consentire l'accesso ordinato e se del caso contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti». Il consiglio è di organizzare, se possibile, percorsi separati per ingresso e uscita. Prevista invece la necessità di «rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e il personale in più punti del banco, in particolare nei punti d'ingresso e pagamento». Riguardo i banchi dove c'è possibilità per il cliente di scegliere i prodotti, dovrà «essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce». In alternativa «dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da usare obbligatoriamente». Tutte regole che nella grande area di Pian di Massiano saranno oggetto di controlli e che alla base prevedono «in considerazione del contesto» l'obbligo da parte dei utenti e operatori di «indossare la mascherina a protezione delle vie aeree».

Riccardo Gasperini