20 Aprile 2021

LA QUESTIONE

CITTÀ DI CASTELLO Cauta soddisfazione per una telenovela che sarebbe alla puntata conclusiva. Domani la seconda commissione regionale vota ad esito blindato la risoluzione basata sulle proposte per una rimodulazione degli orari che consenta tempi di percorrenza più brevi e coincidenze certe con Trenitalia.

«La fumata bianca l'aspettiamo per fine mese, ma sicuramente ad oggi è stata apprezzata la collaborazione di molte persone che, grazie al treno, che in questo caso ha fatto da vettore, ha visto unire soggetti con idee politiche diverse le quali hanno saputo finalmente ascoltare le problematiche dei cittadini», sottolinea Annalisa Costa, del Comitato pendolari stufi. «Valerio Mancini (Lega - ndr) e Michele Bettarelli (Pd - ndr) si sono impegnati sul campo, ben conoscendo la situazione lacunosa in cui versa il trasporto nel nostro territorio». E' il momento in cui il the end sembra dietro l'angolo, ma è anche il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. «Oltre ad incontri istituzionali, abbiamo spesso portato proposte sempre disattese con la solita frase non è possibile: è successo con l'assessore Giuseppe Chianella, ma anche con l'attuale assessore regionale» Enrico Melasecche. Adesso, il progetto portato in commissione dall'Associazione Il Mosaico, specifica Costa, ha il «merito di non stravolgere l'attuale orario, interviene fin da subito e non a fine lavori su tempi di percorrenza e fasce orarie». Una proposta dove «abbiamo ravvisato le considerazioni di fondo, che condividiamo pienamente, per velocizzare da subito alcuni treni, ascoltando le esigenze di studenti universitari e di lavoratori, non autobus sostitutivi, e soprattutto per le interconnessioni a Ponte San Giovanni».

Walter Rondoni