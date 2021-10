Martedì 26 Ottobre 2021, 05:03

DAL PALAZZO

«Nel lasso di tempo intercorso dall'assegnazione dell'incarico, oramai 17 mesi, non è stata data la possibilità al sottoscritto di operare e svolgere le funzioni inerenti ad un incarico fondamentale per la città». È con queste parole che Michele Cesaro, consigliere comunale di Forza Italia, ha messo nero su bianco la sua rinunciato all'incarico di delegato del sindaco alla settore della viabilità. Una rinuncia che suona come una spaccatura all'interno della maggioranza di palazzo dei Priori. Nella lettera con cui annuncia l'addio dal ruolo di delegato, Cesaro aggiunge che «mai si è inteso attivare un'azione politico-amministrativa congiunta con lo scrivente, su un tema centrale, come quello relativo alla viabilità cittadina, fortemente compromessa». In particolare il consigliere di Fi contesta il fatto che «nonostante espresse e continue sollecitazioni non è stato possibile pianificare e condividere neppure una linea di azione comune, non essendosi in nessuna occasione svolti momenti di confronto, di riflessione, di condivisione utili ad attuare l'incarico conferito».

Il mandato era relativo all'attività di riqualificazione di piazze e strade cittadine, per renderle più vivibili e fruibili da parte dei cittadini, coadiuvando in particolare l'assessorato ai Lavori pubblici anche in fatto di interventi sui percorsi pedonali e attraversamenti.