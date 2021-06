IL TALENTO

UMBERTIDE E' del Campus Leonardo da Vinci lo speaker di debate più bravo d'Italia. Riconoscimento ottenuto da Yanis Zebala, studente della 5A dello Scientifico Cambridge di via Pitulo, giudicato il migliore fra i 380 partecipanti al primo torneo organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia, svolto in modalità on line da novembre a maggio. Un risultato personale che non sarebbe stato possibile senza il contributo di Eleonora Moretti, 5A Linguistico, Alessia Galletta, 4A Scientifico, e Lorenzo Pierfederici, 4B Scientifico Cambridge. Ragazzi di grande affidabilità che a colpi di argomentazioni e confutazioni hanno sfidato avversari agguerritissimi da ogni regione.

Il debate consiste, infatti, in un confronto tra squadre che sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo o nell'altro, pro o contro. Peccato per la fase finale sfuggita di un niente, nonostante l'ottimo sesto posto. Yanis è stato premiato virtualmente da remoto durante la cerimonia conclusiva della manifestazione. Nella circostanza, In un video messaggio il presidente del parlamento europeo, Davide Sassoli, ha riconosciuto nel debate una palestra di democrazia che avvicina i giovani alle istituzione e li rende più consapevoli. Yanis poi ha ricevuto l'invito per una visita guidata al palazzo della commissione europea di Bruxelles e per assistere ad una seduta del parlamento a Strasburgo. Il trofeo è stato materialmente consegnato dalla dirigente Franca Burzigotti che si è complimentata con lui e cui tutti i suoi compagni di avventura.

