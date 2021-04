9 Aprile 2021

IL CASO

Prosegue senza nuove disposizioni l'attività all'interno degli uffici giudiziari di Latina: dopo la riunione di mercoledì tra il presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti, il commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati Giacomo Mignano e il responsabile del servizio prevenzione della Asl Antonio Sabatucci. L'allarme lanciato dal rappresentante del foro pontino al cui interno si contano quattro contagiati per due dei quali si è reso necessario il ricovero in ospedale per l'eccessivo affollamento sia del Palazzo di giustizia che del Giudice di pace è stato raccolto dal presidente del Tribunale che si è impegnata ad adottare provvedimenti finalizzati a ridurre l'attività e ad organizzare in maniera diversa lo svolgimento delle udienze. Un lavoro per mettere in campo il quale ha annunciato di volersi confrontare con i magistrati che quotidianamente si occupano della gestione delle udienze anche se il percorso appare più complicato del previsto. L'idea di limitare il numero di fascicoli da trattare a una decina per magistrato o collegio comporterebbe infatti il rinvio di parte dei procedimenti in programma per le prossime settimane e i prossimi mesi, procedimenti per i quali sono già state citate tutte le parti coinvolte: imputati con relativi difensori, parti offese, testimoni ed eventuali consulenti tecnici alle quali andrebbe notificata la data della nuova udienza. Sarebbe necessario di fatto stabilire anche un criterio per selezionare quelle da far svolgere regolarmente nei giorni fissati e quelle invece da spostare. Nel frattempo si cerca, attraverso una serie di accorgimenti, di limitare comunque l'accesso agli uffici di piazza Buozzi se non strettamente necessario. Così il commissario straordinario Mignano ha inviato una nota a tutti gli iscritti al foro pontino per ricordare che il protocollo di intesa sottoscritto il 18 marzo scorso dall'Ordine degli avvocati, dalla Presidenza del Tribunale e dalla Camera Penale, ha attivato due distinti applicativi al fine di regolare l'accesso nelle cancellerie penali e per recuperare la copia digitale delle trascrizioni dei verbali di udienza. Si tratta di un link accedendo al quale è possibile recuperare la copia digitale delle trascrizioni delle udienze penali dei processi. Da studio e, comunque, da qualsiasi luogo ove sia possibile connettersi a internet, puoi collegarti alla banca dati ministeriale delle trascrizioni scrive Mignano ai colleghi - pagare online gli eventuali diritti di cancelleria dovuti ed estrarre copia informatica della trascrizione di cui hai necessità. Il sistema utilizza una particolare funzione che calcola automaticamente il numero delle pagine della trascrizione d'udienza di cui si chiede la copia e di conseguenza l'importo dei diritti di cancelleria dovuti che saranno pagati sempre online. Le copie digitali delle trascrizioni saranno disponibili e scaricabili successivamente al buon fine della procedura di pagamento dei diritti di cancelleria. Tale scelta conclude - è stata dettata dalla necessità di regolamentare gli accessi al Palazzo di Giustizia in questo particolare momento, rendendo più agile la nostra attività. Piccoli accorgimenti che renderebbero meno affollati i locali del Tribunale in attesa delle nuove disposizioni.

Elena Ganelli

