18 Marzo 2021

I DATI

Quanto spende il tuo Comune per l'istruzione sul territorio? Secondo la classifica di Openpolis relativa ai comuni della provincia di Latina è quello di Pontinia a spendere la cifra più alta pro capite, che si attesta sui 135,25 euro, con 2.014.444 euro in totale spesi per l'istruzione. Soddisfatto il sindaco Carlo Medici: «Pontinia è prima e non è un caso, per la prima volta nella storia tutte le scuole del nostro Comune sono in possesso di tutte le certificazioni per la sicurezza e l'efficienza. La scuola è sempre stata una priorità per me, così come la sicurezza dei nostri ragazzi. Investire su di loro vuol dire investire sul futuro di tutti noi e su quello della nostra comunità. Sono orgoglioso di guidare una delle pochissime amministrazioni che può vantare un simile risultato».

Secondo la classifica ad aver speso di più è il Comune di Latina con 6.570.141 euro con una spesa pro capite di 50,88 euro. Seppure con un ammontare così alto, il capoluogo si posiziona 18° sui 33 comuni pontini. «Di questi sei milioni alcuni sono già stati spesi, altri sono oggetto di mutuo. In questi anni i lavori che abbiamo fatto sono stati molteplici, dalle centrali termiche alle coperture dei terrazzi con le guaine spiega l'assessore alle manutenzioni Emilio Ranieri ma il numero delle emergenze durante l'anno è aumentato e ce ne sono ancora tante, questo purtroppo fa saltare la programmazione. Ora abbiamo 20 scuole con criticità ma gli interventi sono da fare nei mesi estivi. Siamo intervenuti immediatamente su via Bachelet perché i bambini non avevano altri posti dove andare, mentre nelle altre come il Gionchetto e la Ciancarelli gli alunni sono stati spostati negli altri plessi dell'istituto comprensivo. Sia per via Bachelet che per la Ciancarelli però vedremo come muoverci con chi ha fatto i lavori in precedenza, appena 4 anni fa. Sono in parte soddisfatto perché i lavori portati avanti sono diversi come la Don Milani, via Bachelet, via Quarto, Santa Maria, Tasso. Ovvio che bisogna continuare su questa strada perché gli investimenti sulla scuola devono essere costanti e speriamo nel Recovery Found per pensare anche alla creazione di un polo nuovo», conclude Ranieri. Soddisfazione anche ad Aprilia: primo Comune della Provincia sopra i 25mila abitanti che ha investito oltre 6milioni di euro in spese per l'istruzione nel 2019, con una media pro-capite di 80,91 euro.

LA CLASSIFICA

Al secondo posto della classifica arriva Prossedi dove la spesa complessiva è stata di 161.042,75 euro e una spesa pro capire di 134,43 euro, seguita da Rocca Massima (125,86), Roccasecca dei Volsci (119,79), Bassiano (106,02), Monte San Biagio (97,95), Roccagorga (93,94), Sonnino (92,56), Aprilia (80,91) e dove però complessivamente sono stato spesi, come per Latina, oltre 6 milioni di euro. Costi che ovviamente dipendono dal numero di alunni che frequentano le scuole. Anche Minturno, Sezze, Sabaudia, Formia, Fondi, Cisterna e Terracina hanno attribuito all'istruzione oltre 1 milioni di euro, ma la spesa pro capite va dai 54,5 euro di Minturno ai 24,98 di Terracina che è nelle ultime posizioni insieme a Cori (17,51 euro pro capite), Castelforte (14,52) e Norma con 8 euro e 41 centesimi per ogni alunno. Solo per Ponza non si ha la disponibilità di dati.

Francesca Balestrieri

