SPETTACOLI

Torna Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud, giunto alla terza edizione e a cura dei Comuni di Priverno che ne è capofila, Segni, Maenza, Norma, Sezze e Cori, grazie al finanziamento della Regione Lazio e nell'ambito del progetto integrato Invasioni Creative di dell'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.

Il programma è molto ricco e prenderà il via il 19 giugno, fino al 1 agosto. In ognuno dei sei Comuni un ospite d'eccellenza (Ascanio Celestini, Debora Caprioglio, Lucrezia Lante della Rovere, Michele Placido, Roberto Gatto e Sebastiano Somma), sarà affiancato da compagnie professioniste locali (Matutateatro, Compagnia teatrale Le Colonne, Acta Teatro, gli ensemble Kalenda Maya Chorus e Coro InCantu e la compagnia di danza GKO Company), per un totale di 12 spettacoli. La terza edizione presenta un'importante novità, con l'attivazione di sei percorsi di residenza artistica per le compagnie del territorio, volte alla produzione di performance inedite ispirate ai beni culturali e aperte al coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni locali. L'apertura sarà sabato prossimo alle 21:30 a Sezze, presso il Palazzo Rappini che ospiterà Barzellette di e con Ascanio Celestini e musiche eseguite dal vivo di Gianluca Casadei. A Segni presso la Cisterna Romana Debora Caprioglio propone Callas d'incanto, scritto e diretto da Roberto D'Alessandro. L'appuntamento è per sabato 3 luglio 21.30. Il Castello Baronale di Maenza sarà la cornice, sabato 10 luglio alle 21,30, per L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, adattamento e regia Francesco Zecca, musiche originali Diego Buongiorno con Lucrezia Lante della Rovere.

A Cori Sebastiano Somma, porta lo spettatore tra le pagine de Il vecchio e il Mare di Ernest Hemingway, al Tempio d'Ercole sabato 17 luglio ore 21.30. Il festival chiude a Priverno con Michele Placido che interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D'Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti napoletani. Lo spettacolo si chiama Serata d'onore a lezione Da Placido di cinema, teatro e poesia con Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) è in scena sabato 31 luglio ore 21.30 al Parco Archeologico Privernum. L'ingresso è consentito solo si prenotazione al numero 333 321 6929 dal lunedì al venerdì 9.30 - 13.30, biglietto di 8 euro solo per le serate degli ospiti d'eccellenza.

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 13 Giugno 2021, 05:01