Stava facendo ritorno a casa, quando è rimasto vittima di un pauroso incidente stradale: la sua motocicletta si è scontrata in pieno con un camion. È così che nella serata di mercoledì ha perso la vita il 24enne Enrique Jesus Zambrano Colmenares, nato in Venezuela ma residente da anni a Sperlonga con la famiglia. Inutile, ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari. L'impatto con la motrice del mezzo pesate è risultato letale. E' accaduso dopo le 22 di mercoledì a Fondi, lungo la provinciale per Sperlonga in un punto già teatro di diversi incidenti dagli esiti mortali.

Al momento dello schianto Zambrano, molto conosciuto per la sua attività di bartender, era in sella a una potente Kawasaki diretto a Sperlonga. Nel senso di marcia opposto procedeva l'autoarticolato, condotto da un 50enne salernitano e diretto al Mof. Lo schianto quando il camion si apprestava a svoltare per via Diversivo Acquachiara. La moto è volata a qualche decina di metri di distanza, invadendo l'altra corsia. Il giovane è deceduto sul colpo. Al suo arrivo sul posto, dopo l'allarme lanciato dall'autotrasportatore, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il 50enne campano è indagato, d'ufficio, per l'ipotesi di reato di omicidio stradale. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della Tenenza locale, con i militari coordinati dal tenente Emilio Mauriello rimasti fino a notte fonda sul tratto di provinciale interessato per eseguire i rilevi. La strada è rimasta per ore chiusa al traffico in ambedue i sensi di marcia, vedendo impegnati nel servizio di viabilità gli agenti del Commissariato e i volontari della protezione civile Città di Fondi. A margine delle operazioni di recupero, la salma del centauro è stata trasferita dalle onoranze funebri Sant'Anna presso la camera mortuaria del cimitero comunale. Partirà da lì nel pomeriggio di oggi, per permettere l'ultimo saluto a Zambrano. I funerali avranno luogo a partire dalle 15, nella chiesa sperlongana intitolata a Santa Maria Assunta in Cielo, nel cuore del paese. Tra il dolore e lo sgomento di quanti lo hanno amato o semplicemente conosciuto: una morte improvvisa, quella del 24enne, che ha lasciato nel lutto due comunità, sia quella di Sperlonga che quella di Fondi.

