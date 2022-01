Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

SEZZE

Un incendio doloso ha devastato a Sezze la palestra scolastica intitolata all'alpinista Daniele Nardi, morto nel 2019 sul Nanga Parbat. Una telecamera ha ripreso il raid vandalico: si stringe il cerchio attorno ai responsabili. L'episodio ha rappresentato un duro colpo per la comunità setina che ieri mattina si è svegliata con la brutta notizia. Tutto è accaduto in una manciata di secondi, presso l'istituto Pacifici e De Magistris di via dei Cappuccini.

«Ad accorgersi dell'incendio ha spiegato il sindaco Lidano Lucidi sono stati intorno all'1.30 alcuni fornitori che dovevano consegnare della merce per le attività dell'alberghiero. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per le dovute indagini». Il plesso scolastico è di proprietà della Provincia di Latina ed è stato realizzato negli anni '80, «ma recentemente la palestra era stata oggetto di un intervento di ammodernamento», ha precisato la vice sindaca Michela Capuccilli che ieri mattina si è recata sul posto insieme al sindaco Lucidi, incontrando anche la dirigente scolastica Anna Giorgi, sotto choc per l'accaduto. L'intero ambiente è stato pesantemente compromesso, per la distruzione di alcune attrezzature, all'annerimento del soffitto e di alcune pareti. Arsi anche banchi e sedie depositati in un angolo della palestra. Ma la conta dei danni, fino a ieri sera, non era stata completata.

«Ho appreso con rammarico la notizia dell'incendio ha commentato nel primo pomeriggio Gerardo Stefanelli, presidente della Provincia Si è trattato di un atto vandalico perpetrato ai danni dell'istituto superiore di Sezze. C'è un impianto di video-sorveglianza che ha ripreso le immagini di quello che è accaduto. La preside ha presentato una regolare denuncia. Credo, e sono sicuro, che queste immagini aiuteranno gli inquirenti a risalire a chi si è reso autore di questo incendio. E' una tristezza assistere a questi atti vandalici che danneggiano non solo i beni pubblici ma soprattutto l'attività dei ragazzi». Amarezza è stata espressa anche dalla dirigente scolastica che ha rappresentato sconcerto per l'episodio che ha colpito profondamente gli studenti e il personale tutto del Pacifici e De Magistris.

La palestra è stata interdetta per consentire gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione. Ieri mattina sono arrivati a Sezze anche i tecnici della Provincia di Latina per un primo sopralluogo finalizzato alla verifica dei danni, soprattutto di natura strutturale. «Contiamo, se non dovessero emergere problemi di staticità, di ripristinare in brevissimo tempo la piena funzionalità della palestra», ha assicurato il presidente Stefanelli. L'acquisizione delle immagini dell'impianto di video-sorveglianza è il punto di partenza per le indagini sull'incendio della palestra di via dei Cappuccini.

La scorsa notte i vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto forzare la porta d'ingresso per avviare le operazioni di spegnimento. Almeno in un primo momento non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione precedenti al rogo. Da capire quindi quale accesso abbia favorito l'introduzione dei vandali all'interno dell'istituto scolastico.

Rita Cammarone

