© RIPRODUZIONE RISERVATA

MINTURNOContinuano ad affiorare preziose testimonianze dell'antica Roma nel territorio comunale di Minturno. Durante i lavori di scavo per la costruzione di un edificio, in una traversa della Via Appia nel centro di Scauri, sono state scoperte tre tombe, al cui interno potrebbero essere presenti i resti di essere umani. Secondo una prima stima, potrebbero risalire al periodo compreso tra il secondo e il primo avanti Cristo. Sono giunti i carabinieri di Formia, diretti dal Capitano Michele Pascale, che hanno appurato lo stato dello straordinario ritrovamento avvertendo anche la Sovrintendenza per i beni archeologici che questa mattina, con i propri esperti, tra cui il direttore del comprensorio archeologico di Minturnae Giovanna Rita Bellini, sarà sul posto per svolgere le operazioni di recupero delle tombe e l'apertura delle stesse per valutare il loro contenuto. Il cantiere, come da prassi, è stato chiuso al pubblico in attesa dell'ispezione degli archeologi. Inutile dire l'importanza di un tale ritrovamento per la ricostruzione storica della vita dell'epoca e a ridosso della Via Appia, la Regina Viarum, che collegava Roma a Brindisi. Un ritrovamento analogo è avvenuto, come per un segno del destino, l'anno scorso sempre agli inizi di febbraio, ma nelle immediate vicinanze dell'antica Minturnae, a pochi metri dall'Acquedotto Romano. Furono scoperte, sempre sul ciglio della Via Appia, in una area sottoposta a vincolo archeologico, due tombe sempre di epoca romana. In quell'occasione fu una antropologa di Formia a fare quella scoperta di alto valore storico e archeologico, durante un'operazione di ispezione, eseguita, per conto della Soprintendenza archeologica e belle arti delle province di Latina e Frosinone. All'interno delle tue tombe, perfettamente conservate, erano stati rinvenuti resti di scheletri e allestimenti e corredi funerari. Il personale della Sovrintendenza si occupò in seguito della rimozione e del trasporto presso i laboratori dell'Antiquarium, all'interno del Teatro Romano, per il pieno recupero. Una procedura che sarà molto simile anche nel corso della giornata di oggi e che potrebbe durare qualche giorno.Giuseppe Mallozzi© RIPRODUZIONE RISERVATA