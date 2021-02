© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OPPORTUNITÀProgramma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare è ormai una priorità per il Comune di Aprilia. Obiettivo: rigenerare il tessuto socio-economico apriliano, tra centro e periferia. Tre i progetti presentati, per ognuno sono stati richiesti 15 milioni di euro per un totale di 45 milioni. Ma per partecipare al bando aperto dal Ministero delle Infrastrutture e farlo con le migliori competenze possibili, l'ente si è rivolta al Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell'Architettura presso La Sapienza di Roma. Nella seduta di Giunta di ieri, la maggioranza Terra ha approvato un accordo di collaborazione scientifica con l'Università capitolina. L'ottica è quella di costruire una nuova dimensione nel segno dell'innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale. «Con l'accordo e per tutta la durata prevista, - spiega l'amministrazione università e comune si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente alcune materie di ricerca quali l'Information and Communications Technology, il rilevamento, la valorizzazione, ma anche la comunicazione, modellazione 3D, Modello di Informazioni di un Edificio e rigenerazione urbana».L'idea è quella di fare ricerche sul campo, direttamente sul territorio apriliano per arrivare a capire come si potrà riqualificare e migliorare, dando una svolta green, l'assetto urbano cittadino. Un nuovo laboratorio per pensare una nuova architettura tra centro e periferia. Sono previste per questo anche conferenze illustrative, seminari e tavole rotonde. L'accordo avrà una durata di tre anni al termine dei quali si potrà procedere ad un rinnovo. Saranno coinvolti studenti insieme a docenti e ricercatori del corso di laurea specialistica.Il Comune di Aprilia tiene molto alla possibilità di partecipare al bando Piniqua, potrebbe rappresentare l'iniziativa giusta per dare una svolta all'assetto urbano cittadino. Sono previsti progetti per riqualificare l'ex Dogana insieme all'area dell'ex Freddindustria, e poi le borgate, la zona 167, in particolare gli edifici di proprietà del Comune, ma anche realizzare una nuova pista ciclabile e avviare il restyling dell'ex Mattatoio. A tutto questo si aggiunge l'idea di poter spostare lo stadio Quinto Ricci, un progetto di cui si discute da tanti anni ma che potrebbe essere attuato solo con finanziamenti cospicui.Raffaella Patricelli