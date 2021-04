3 Aprile 2021

LA SENTENZA

E' stato condannato a tre anni e otto mesi di carcere per due diversi colpi rapine messi a segno a novembre dello scorso anno a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Romualdo Montagnola, 34 anni, ieri mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ed ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. L'uomo era accusato di una rapina ai danni del supermercato Eurospin di via della Stazione a Latina scalo avvenuta il 29 novembre 2020: quella sera era entrato nell'esercizio commerciale ed aveva minacciato le commesse facendosi consegnare l'incasso della giornata. Poi era fuggito a piedi. A distanza di qualche settimana però era stato rintracciato in un casolare abbandonato alla periferia della città dove si era rifugiato e dove gli agenti della Squadra Mobile di Latina avevano rinvenuto degli abiti perfettamente compatibili con quelli indossati dal rapinatore che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del supermercato. A lui era stato inoltre attribuito anche un furto commesso il 20 novembre in un bar ristorante di Borgo Carso che aveva fruttato un migliaio di euro. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia si era scusato davanti al giudice. Ieri il processo con rito abbreviato su richiesta dell'avvocato Giammarco Conca per beneficiare dello sconto di un terzo della pena: il pmMartina Taglione a conclusione della sua requisitoria ha chiesto per il 34enne una condanna a quattro anni e cinque mesi ma il gup ha ridotto la pena a tre anni e otto mesi di reclusione.

