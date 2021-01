PODISMO

La pandemia di Covid-19 ha impattato in maniera notevole sul mondo dello sport, specie quello dilettantistico e così sono stati numerosissimi gli eventi annullati o rinviati. Circeo Run, organizzato dalla Nuova Podistica Latina, è uno di quegli appuntamenti ormai entrati nello scenario provinciale di appuntamenti capaci di catalizzare l'attenzione degli appassionati. Gli organizzatori hanno confermato che la corsa podistica ci sarà ed è in programma il prossimo 9 maggio a San Felice Circeo. «Vogliamo farci trovare pronti, qualora l'emergenza sanitaria consentirà il regolare svolgimento della gara podistica - spiega Emanuele Molena, uno degli organizzatori che, durante il lockdown di marzo aveva corso un'intera maratona nel suo giardino di casa con il tifo dei figli postando poi il video sui social - Siamo coscienti delle difficoltà oggettive e del prossimo futuro non proprio roseo, ma il mondo del running ha bisogno di partecipazione in presenza e dopo un anno di stop, la voglia di ripartire è fortissima». Anche quest'anno la Circeo Run trofeo Christian Rotta, dedicata all'ex atleta del Corpo Forestale dello Stato venuto a mancare nel 2017 sarà patrocinata da Comune di San Felice, arco Nazionale del Circeo, Regione Lazio, Provincia di Latina e avrà l'Airc Fondazione per la ricerca sul cancro, come partner benefico.

