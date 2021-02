© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOAttese a Latina le elezioni per il consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia chiamato, in un secondo momento, a nominare il nuovo presidente. Sarà occasione dei professionisti iscritti di scegliere una possibile alternativa alla guida dell'attuale presidente Giovanni Maria Righetti, in carica da oltre 20 anni, oppure a guardare proprio nella direzione della continuità di chi ha presieduto l'organismo per così tanto tempo.Il presidente Righetti precisa che al momento non c'è alcuna candidatura ufficiale e che, comunque, le elezioni indette in prima convocazione per il 5, 6 e 7 marzo, sono per il consiglio direttivo dei componenti medici (15), dei componenti dentisti (5) e del collegio dei revisori dei conti, due componenti più il supplente. Scade martedì 23 febbraio alle 12 il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati o delle singole candidature. Ma in realtà due liste già circolano da tempo, da quando erano state precedentemente indette le elezioni, poi annullate a seguito della pandemia Covid.Adesso per votare ci sono nuove date, ma il presidente Righetti afferma che, fino a martedì prossimo, le liste già note potrebbero in teoria essere ritirate e che potrebbero essere depositate altre candidature. Staremo a vedere. Prendendo per buone quelle già note, citiamo la formazione Noi medici, 15 professioni in lista rigorosamente in ordine alfabetico. Righetti risulta al nono posto, dopo Costantino Petronzio e prima di Mariella Salomone. Primo della lista e per ordine alfabetico è il noto chirurgo Giovanni Baiano.Righetti non conferma né smentisce la validità di questa lista, ribadendo che le liste o le singole candidature saranno rese note nel pomeriggio di martedì prossimo. Né la sua ambizione all'ennesima presidenza. «E' prematuro parlarne, lo deciderà il nuovo consiglio. Può darsi che voglia dedicarmi ad altro nel prossimo futuro».Righetti potenzialmente potrebbe ricoprire ancora un altro mandato, poiché il limite dei due mandati consecutivi per la presidenza dell'Ordine professionale entrerebbe in vigore a partire dal 2024. La lista Noi medici si contraddistingue «perché spiegano i candidati under 35 - ha come obiettivo quello di promuovere la transizione di genere e generazionale abbinando all'esperienza dei colleghi senior quella dei nuovi candidati all'interno della propria rosa. Questo crediamo sia fondamentale per tutelare gli interessi anche dei più giovani, dal problema dell'ingresso in specializzazione, alle condizioni di lavoro degli specializzandi, alla lotta al precariato e allo sfruttamento del lavoro medico».Ma se Noi medici non si sbilancia sulla futura guida dell'ordine, l'altra lista nota è abbastanza esplicita. Si tratta della formazione Valore Medico. Anche qui, 15 candidati, tutti in ordine alfabetico eccetto il primo però. Si tratta di Eugenio Saputo, capolista. Un capolista che non passa inosservato. Medico di medicina generale dal 1982, specialista in malattie infettive e in medicina del Lavoro. In lista anche la pediatra Maurizia Barboni e il noto chirurgo Francesco Ceci. Valore medico promuove la rimodulazione delle spese e la riduzione della tassa d'iscrizione, l'accompagnamento dei giovani medici alla professione e alla specializzazione, l'impegno per le pari opportunità e, tra le altre cose, l'apertura di uno sportello dell'Ordine nel Sud Pontino. Ma intanto è già polemica per la modalità di voto. Si vota in via esclusivamente telematica, utilizzando le credenziali Spid, almeno di livello 2. Questa modalità è stata decisa dal consiglio uscente a maggioranza. Ma alcuni iscritti all'Ordine lamentano il contrasto con l'articolo 48 della Costituzione. In assenza del quorum dei 2/5 al primo turno, le elezioni procederanno in seconda (1/5) e terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.Rita Cammarone© RIPRODUZIONE RISERVATA