Visioni Corte International Short Film Festival tocca la X edizione. Da oggi al 25 settembre a Gaeta la kermesse presentata alla 78^ Mostra del Cinema di Venezia e organizzata dall'associazione culturale Il Sogno di Ulisse sotto la direzione artistica di Gisella Calabrese propone 106 opere provenienti da 37 nazioni. Un focus sul cinema iraniano, proiezioni, incontri di cinema e masterclass e una mostra dedicata a Vittorio De Sica in occasione dei 120 anni dalla nascita che inaugurerà oggi alle 18 il festival con l'installazione al bastione La Favorita di scatti tra set e vita privata dall'Archivio Riccardi. Poi il via alle proiezioni delle 106 opere di 37 paesi dei 5 continenti.

Cinque le sezioni competitive: CortoFiction Italia, CortoFiction International, CortoAnimation, CortoDoc, alle quali si è aggiunta Kiddos, dedicata a bambini e adolescenti con storie diverse e spesso difficili. Due quelle non competitive: Germogli di Cinema, con cortometraggi innovativi e particolari, e Meridiani, un focus dedicato a cortometraggi provenienti da un singolo Stato, che quest'anno sarà l'Iran. Tutti i film selezionati verranno proiettati al cinema-teatro Ariston. In totale 1080 minuti di visione con molto spazio riservato ai generi cinematografici ma anche tanta commedia e un'attenzione particolare a tematiche attuali come i diritti umani, l'identità sessuale, il diritto all'infanzia, i rapporti familiari e la guerra. Folta la presenza di donne registe, ben 68. E nel segno delle donne è anche l'immagine scelta per il manifesto, un disegno originale dell'artista Mirka Perseghetti dal titolo Il Cinema ci illumina, che è il tema di questa edizione. Tra gli eventi speciali la proiezione del documentario Kufid di Elia Moutamid, alla presenza del regista, e la presentazione della collana Visioni di cinema di Ali Ribelli. E tutti i giorni incontri, anche al Club nautico, con gli autori in Visioni Talk in onda sui social network.

