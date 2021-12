Sabato 4 Dicembre 2021, 05:03

IL RAID

Volevano probabilmente dare una prova di forza, dimostrando di poter sfidare apertamente le istituzioni senza conseguenze. E' andata male però a tre giovanissimi del capoluogo, tutti di minore età, che hanno fatto irruzione in una scuola alla periferia di Latina, l'istituto secondario di primo grado Prampolini di Borgo Podgora, e lo hanno danneggiato utilizzando un estintore.

Nella serata di giovedì sono entrati all'interno da una finestra dell'edificio e una volta dentro hanno prelevato uno degli estintori installati nei corridoi e lo hanno svuotato nei locali, con il chiaro obiettivo di imbrattare le aule e creare danni. Spruzzando la polvere antincendio hanno quindi ricoperto muri, banchi e arredi della scuola, ci hanno riso su e poi sono fuggiti indisturbati da dove erano venuti. Mentre erano intenti a compiere l'atto vandalico hanno pensato bene però di riprendere l'intera sequenza con i telefonini, postando poi il video sui social con tanto di tag che rimandava a tutti i partecipanti e una frase esplicita di commento: Sempre casini famo. Nel video si vedono chiaramente due dei tre ragazzi percorrere i corridoi della scuola, mentre il terzo impugna il cellulare per la ripresa, e si mostra uno dei giovani che afferra l'estintore e lo apre spruzzandone il contenuto in alcune aule, sui muri e sul pavimento, per poi lanciarlo e guadagnare l'uscita. L'ultima sequenza è il ragazzino immortalato con aria soddisfatta e ripreso anche in volto.

Le immagini, postate sui social, hanno chiaramente fatto in breve tempo il giro del web e sono diventate virali finendo anche nelle mani dei carabinieri. I militari della compagnia di Latina hanno quindi avviato le indagini e a stretto giro sono riusciti ad identificare prima l'autore materiale del gesto e successivamente a risalire all'identità degli altri due amici che avevano partecipato.

Hanno quindi raggiunto le rispettive abitazioni dei tre minorenni notificando loro una denuncia alla procura dei minori con l'accusa di danneggiamento in concorso

