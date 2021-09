Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:03

IL CASO

Sono arrivate anche a Latina le mascherine non conformi segnalate dal Ministero. Se ne è accorto ieri mattina un genitore di un alunno di una scuola primaria dell'istituto Natale Prampolini, che l'ha immediatamente segnalato all'istituto, da cui poi è partita subito una circolare rivolta a tutti i genitori. «Il Ministero della Salute ha comunicato che alcune mascherine chirurgiche distribuite alle scuole da parte della struttura commissariale per l'emergenza Covid, e precisamente quelle prodotte da Fca Italy Spa, lotti 00914086180 e 00914086190, sono state ritenute non conformi agli standard e ha invitato pertanto le scuole ritirare eventuali giacenze. In seguito ad una verifica nei nostri magazzini ha spiegato l'istituto abbiamo accertato che alcuni articoli appartenenti ai lotti segnalati sono stati recapitati dalla struttura commissariale anche alla nostra scuola. Abbiamo pertanto provveduto ad accantonarli per chiederne la sostituzione».

L'invito rivolto ai genitori è stato di gettarle nella spazzatura perché inutilizzabili. L'istituto provvederà a sostituire nei prossimi giorni le mascherine farlocche con nuovi dispositivi conformi nei plessi in cui ne è stata verificata la presenza. Le mascherine anticovid vengono distribuite ormai da un anno in tutte le scuole italiane come forma di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Nella prima metà di settembre però era arrivata la doccia fredda da parte del ministero, con la comunicazione dei due lotti incriminati. Al momento quello dell'istituto Prampolini sembra essere un caso isolato nel territorio di Latina, ma non si può escludere che le mascherine non conformi possano essere state distribuite anche in altri istituti: lo stock è stato prodotto nello stabilimento Mirafiori di Torino tra il 24 agosto e il 17 dicembre 2020; il ministero ha inviato la comunicazione a settembre, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla ditta produttrice. Nel frattempo le mascherine hanno continuato a viaggiare ed una parte è arrivata anche a Latina.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA