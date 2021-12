Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:03

PRIVERNO

Storia a lieto fine ieri mattina, per un anziano a Priverno. Uno spaccato sociale di onestà che rincuora soprattutto in questo periodo prenatalizio.

Un sottufficiale dei carabinieri, già di stanza nella capitale, presso la Legione Lazio di piazza del Popolo, si è trovato a prelevare dei soldi presso il bancomat Unicredit della filiale di piazza Martiri d'Ungheria. E, sorpresa, al momento di inserire la sua carta magnetica nello sportello Atn, ha notato che nello sportellino di distribuzione delle banconote fuoriuscivano dei soldi rimasti incastrati nella fessura. Franco Galuppi, maresciallo a riposo, non ci ha pensato due volte: ha estratto i soldi e li ha contati, erano 1.400 euro.

A quel punto è andato spedito alla caserma dei carabinieri, in via Madonna delle Grazie. Si è presentato, ha spiegato cosa era accaduto e consegnando l'intera somma chiedendo ai militari di rintracciare la persona sbadata e di restituirle le banconote.

A quel punto i carabinieri guidati dal luogotenente Saverio Guida, si sono messi all'opera. Si sono presentati all'Unicredit e hanno chiesto agli impiegati di visionare le telecamere di sorveglianza dello sportello bancomat e di verificare chi avesse prelevato 1.400 euro. C'è voluta qualche ora di lavoro per avere certezza di chi avesse lasciato quei soldi nel bancomat dopo averli prelevati.

Alla fine le immagini delle telecamere della filiale privernate dell'istituto di credito, le registrazioni dell'arco di tempo che va dalle 9 alle 10 della mattina, hanno chiarito senza ombra di dubbio di chi fossero quei soldi. Erano del signor Luigi, un pensionato sempre di Priverno di 86 anni che ieri è stato convocato in caserma ed è trasecolato, incredulo davanti ai militari che gli hanno riconsegnato le banconote lasciate nella bocchetta dell'Atm unitamente allo scontrino.

L'anziano quasi in lacrime ha voluto ringraziare il maresciallo a riposo che aveva trovato e riconsegnato i soldi evitandogli di dover passare l'intero dicembre senza la pensione.

Sandro Paglia

