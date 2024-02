Domenica 11 Febbraio 2024, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 12:03

Si piange l'ennesima vittima della strada. Teresa Raso, 32 anni, originaria della zona di La Gogna, è rimasta vittima di un incidente avvenuto ieri intorno alle 13. La ragazza era alla guida della sua Ford Fiesta e stava procedendo lungo via del Genio Civile in direzione di Campo di Carne. Subito dopo il famoso "curvone", già teatro in passato di numerosi e gravissimi incidenti, l'impatto violentissimo contro una Yaris guidata da un ragazzo di 27 anni di Aprilia. Nello scontro la Ford Fiesta è finita nel fosso laterale, mentre la Yaris ha terminato la sua corsa di traverso, al centro della carreggiata. Lo schianto è stato percepito chiaramente da alcuni residenti della zona che hanno immediatamente capito la gravità di quanto era da poco accaduto. Anche gli altri automobilisti, che stavano transitando in quel momento in via del Genio Civile, hanno allertato i soccorsi. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco di Aprilia che hanno iniziato le operazioni di soccorso. Poi sono giunti anche i sanitari del 118 e un'auto medica. I soccorritori non hanno potuto far altro, però, che constatare il decesso della 32enne, mentre il conducente della Yaris è stato stabilizzato a bordo di un'ambulanza e poi trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non è in pericolo di vita.

Il corpo senza vita della giovane è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco di Aprilia. I pompieri hanno dovuto anche segare alcune parti della Ford Fiesta per liberare la 32enne dal groviglio di lamiere in cui era rimasto incastrato. Sulla strada che collega la via Pontina alla Nettunense si sono portati anche gli agenti della polizia locale e della stradale di Aprilia. L'arteria è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia sia dalla municipale che dai volontari della Protezione civile Alfa di Aprilia. Sotto una pioggia sempre più intensa, sono quindi iniziati i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, al momento non ancora chiara. Del decesso della ragazza è stato informato il magistrato di turno che ha disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti nel drammatico incidente. La salma della 32enne, a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Aprilia, dove soltanto nel tardo pomeriggio di ieri è avvenuto lo straziante riconoscimento da parte dei familiari. Sono state effettuate anche le analisi tossicologiche sul 27enne rimasto ferito nello schianto e portato al Goretti.

Chi conosceva Teresa la descrive come una ragazza bellissima e solare, amava dedicarsi alla cura del proprio corpo nei ritagli di tempo dal lavoro. Lavorava in un negozio Calzedonia di Latina. L'ultima storia condivisa sul suo profilo Instagram risale a ieri mattina: il video di Angelina Mango che interpreta al festival di Sanremo la canzone del padre, Rondini.

L'APPELLO

Via del Genio Civile continua a mietere vittime in maniera preoccupante. Nonostante gli appelli dei residenti e del comitato di quartiere, che già in passato aveva evidenziato la necessità di mettere in sicurezza l'arteria, ad oggi poco è stato fatto. Eppure sono stati numerosi gli incidenti gravissimi, alcuni fatali, che si sono registrati in quel tratto di strada. «Non ci sono parole per quanto è avvenuto spiega un residente servono interventi urgenti di messa in sicurezza, come l'installazione di dissuasori di velocità».