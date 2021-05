7 Maggio 2021

Due circoli pontini all'assalto con il mirino puntato sulla B. Domenica 9 maggio si giocheranno le finali del tabellone regionale, che regalano prima il pass per la fase nazionale, ultimo gradino nella rincorsa alla promozione tra i cadetti e soprattutto per raggiungere il Ct Gaeta dell'ex azzurro Potito Starace nell'importante campionato nazionale.

È chiaro l'obiettivo del Tc Gianola '95 e del Tc Sardegna di Terracina, che ospiteranno i capitolini dell'Oasi di Pace e il Circolo Canottieri Roma, che invece si sono imposti con un identico 5-1 rispettivamente al Villa Aurelia e allo Sporting Club Panda.

Un doppio scontro molto atteso, che riveste un valore chiave e arriva a completare una prima parte di stagione vissuta ai limiti della perfezione per i due circoli della provincia.

I formiani del maestro Danilo Calvano (sconfitti nel 2020 contro il Civitacastellana) hanno chiuso imbattuti il girone 3 di serie C con cinque successi in altrettanti match primato solitario a quota 10 davanti ai frusinati del Pontecorvo - e l'autoritaria affermazione per 4-0 negli ottavi in casa del Fiuggi grazie ai singolaristi Andrea Palmese, Andrea Paciello e ai fratelli e figli d'arte Giovanni (fresco reduce dal titolo al torneo open sui courts degli Acquedotti Romani) e Christian Calvano.

Identico clichè per i tigrotti del presidente e maestro Franco Di Micco, al terzo anno consecutivo in finale regionale, che, dopo il secondo posto nel girone 4 con 8 punti a -2 dai romani dell'Enjoy Sporting Club, hanno liquidato agevolmente (6-0) nell'ultimo confronto il Pontecorvo.

Un netto dominio maturato con il prezioso contributo di Giulio Vittorini, Federico Bove, Cristiano Russo e Antonio Mastrella.

In finale femminile figura anche il CT La Signoretta di Genazzano (avversario è l'Eur Sporting Club), si tratta del circolo nel quale milita il giovane talento di Itri Greta Petrillo.

