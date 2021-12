Domenica 5 Dicembre 2021, 09:54

Sulle strade di Aprilia, soprattutto con le ultime piogge, si sono aperte importanti voragini che minano la sicurezza degli automobilisti. Ci sono diverse arterie, come via Caltanissetta in pieno centro o via Retarola tra il quartiere Isole e la Mediana, diventate ormai impraticabili. In alcuni casi il Comune di Aprilia può contare su un pronto intervento per la riparazione delle buche più pericolose con asfalto istantaneo, in altri casi la situazione è più complessa. Certamente, chi danneggia la propria auto o fa un incidente a causa del manto stradale disastrato può chiedere il risarcimento al Comune. Per evitare l'apertura di contenziosi, quindi, l'amministrazione ha pensato bene di diminuire il limite di velocità da 50 a 30 chilometri orari su alcune strade del territorio.

L'elenco comprende via Spaccasassi, via Giannottola e via Cimitero di Carano nella zona sud di Aprilia, a Carano Garibaldi vicino ai confini con Velletri e Nettuno, più due strade della zona Riserva Nuova, nello specifico via Buon Riposo e via dei Pontoni. La decisione di rivedere i limiti era stata assunta già a gennaio, quando il settore Lavori pubblici del Comune aveva chiesto alla Polizia locale l'emissione di una specifica ordinanza di limitazione della velocità su alcune strade comunali extraurbane a causa del riscontrato ammaloramento della pavimentazione stradale.

Per firmare tale atto, tuttavia, il comandante della Polizia locale aveva chiesto un tavolo di confronto con l'ufficio tecnico per verificare lo stato di effettivo deterioramento della pavimentazione stradale delle strade comunali extraurbane.

Un passaggio che si è concretizzato solo a ottobre, con il sopralluogo dal quale è emerso che il ripristino del manto stradale sia stato accertato solo su alcune delle strade extraurbane segnalate, una situazione che determina per la circolazione veicolare potenziali pericoli, anche per il riformarsi di buche causate dalle recenti abbondanti piogge che in alcuni casi hanno vanificato gli interventi di ripristino del manto stradale effettuati dagli uffici competenti. In questi giorni è stata istallata la segnaletica coi nuovi limiti di velocità sulle strade coinvolte dal provvedimento.

Sono lunghe strade di campagna e difficilmente si incontreranno le forze dell'ordine a controllare il rispetto dei segnali, tuttavia starà alla responsabilità di ciascun automobilista tenere a freno la propria auto: in caso di rottura degli pneumatici a causa delle buche, infatti, non ci sarà alcuna possibilità di ottenere il risarcimento se la velocità di andatura non era commisurata alle prescrizioni stabilite.

