12 Aprile 2021

GAETA

Protestano a Gaeta gli abitanti di Monte Tortona per le carenze della viabilità e la sicurezza messa a rischio per le condizioni precarie del manto stradale. I lavori di riqualificazione del popoloso quartiere sono fermi da tempo e i disagi e le lamentele crescono quotidianamente. Le strade sono impercorribili e la sicurezza è in tilt. Si mobilitano anche le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle, intervenuto su sollecitazione dei residenti, ha constatato «le condizioni di degrado e abbandono in cui versa il quartiere, abitato in grande percentuale da anziani e persone disagiate». E invita l'amministrazione comunale e, in particolare, l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Magliozzi ad intervenire con sollecitudine anche in questo quartiere periferico, bisognoso di maggiori cure e attenzioni, dove già in passato il M5S era intervenuto per sollecitare la pulizia dei giardinetti pubblici e di altre zone.

Chiamato direttamente in causa, l'assessore ai Lavori pubblici Magliozzi, nel premettere che «il rispetto e il benessere dei nostri concittadini sono al primo posto», rivolge scuse pubbliche ai residenti ed alle famiglie del quartiere di Monte Tortona «per il disagio che quotidianamente devono affrontare nel percorrere un tratto della carreggiata oggetto di lavori». «Non restiamo né sordi né indifferenti alle loro comprensibili richieste - aggiunge - Purtroppo, per una serie di motivi tecnici che non dipendono da noi, la conclusione dell'intervento si sta protraendo nel tempo. In settimana, di concerto con gli uffici, avremo un confronto con la ditta aggiudicataria dei lavori. La pandemia ha generato una crisi economica andando a minare anche la stabilità di ditte ed imprese solide. Ma questo non distoglie la nostra attenzione dalla necessità di voler concludere quanto prima i lavori». Infine conclude replicando alle accuse dei pentastellati e ricordando che in questi anni l'amministrazione «è intervenuta in zone della città che prima di allora erano considerate periferie ed estranee ad interventi importanti come quelli messi invece in atto dall'amministrazione Mitrano, che ha investito ingenti risorse economiche su tutto il territorio comunale».

Sandro Gionti

