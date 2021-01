© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDIDopo aver alzato il gomito ha aggredito la moglie e i due figli minorenni facendoli finire in ospedale. Un episodio di violenza domestica avvenuto a Fondi, in manette un 51enne associato alla casa circondariale di Latina. La donna, 42 anni, è uscita dal pronto soccorso del San Giovanni di Dio con 5 giorni di prognosi, mentre i ragazzini, di 17 e 14 anni, con lesioni guaribili rispettivamente in 8 e 5 giorni. Corroborata dal troppo alcol, la furia dell'arrestato si è scatenata lunedì sera. Una discussione tra lui e la consorte, quindi l'intervento di un figlio, aggredito. Dando luogo a un'escalation che ha visto picchiare anche gli altri due famigliari. L'allarme è scattato intorno alle 20, lanciato da uno dei minori attraverso una concitata chiamata al 113. Di lì a poco nell'appartamento a ridosso del centro storico sono arrivati gli agenti del commissariato. Gli uomini del vicequestore Marco De Bartolis hanno fermato il 51enne a non molta distanza dall'abitazione, accompagnandolo per accertamenti negli uffici di Largo Evangelista. Nel frattempo, moglie e figli sono andati in ospedale. La donna durante la denuncia ha fatto emergere un quadro pesantissimo: il marito usava violenza verso lei e i figli da tempo, ha dichiarato, di pari passo con l'abuso di alcolici. «In particolare, riferiva di aver subito diverse lesioni», spiegano dalla polizia. Dalla rottura del setto nasale, alla dislocazione della mascella, fino alla perdita di due denti. Il tutto, dicono le ricostruzioni, accompagnato da offese quotidiane. «Solo una piccola parte di tali episodi era stata denunciata. Fino a quando la donna, ormai al limite della sopportazione e conscia del fatto che le violenze si rivolgevano ormai sistematicamente anche contro i figli, decideva di denunciare quanto subìto». Oggi la celebrazione dell'udienza di convalida.Mirko Macaro© RIPRODUZIONE RISERVATA