Martedì 12 Aprile 2022, 09:15

Una bambina di due anni è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma dopo essersi rovesciata addosso una pentola di acqua bollente. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri - 11 aprile - nel complesso ex Somal, a Sabaudia, in località Bella Farnia. A dare l'allarme è stata la mamma quando si è accorta di quello che era accaduto. Immediato l'intervento del personale inviato dell'Ares 118 che prima è arrivato con un'ambulanza della Croce Azzurra e poi con Pegaso 44, l'elicottero inviato dalla centrale operativa. Il medico ha deciso comunque per il trasferimento della piccola che presentava ustioni abbastanza serie al volto, sul collo, la parte superiore del torace e le braccia.

La bambina vive con la famiglia nel complesso abitato principalmente da cittadini originari dell'India e ha approfittato di un momento di disattenzione della mamma che stava accudendo altri figli per avvicinarsi alla cucina e rovesciare la pentola. Un incidente purtroppo molto frequente per i bambini di quell'età, particolarmente curiosi e in grado di aggrapparsi a tutto ciò che vedono, ignari delle possibili conseguenze.



Le urla della piccola hanno richiamato l'attenzione anche dei vicini della folta comunità Sikh presente. Molti sono accorsi per dare il loro aiuto e sostenere la famiglia nelle fasi concitate dei soccorsi.

Dopo le prime cure prestate dal personale dell'ambulanza, c'è stato il trasferimento nell'ospedale della Capitale per cure più approfondite. La bambina, fortunatamente, era cosciente e non corre pericolo di vita ma probabilmente porterà i segni dell'incidente domestico avvenuto ieri. Difficilmente, inoltre, lei e i familiari dimenticheranno quanto è accaduto ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA