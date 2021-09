Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

Tre Daspo Willy nei confronti di altrettanti giovani di Formia protagonisti di una rissa e disordini nella zona della movida e una denuncia di un giovane di Gaeta per minacce con una pistola del tipo taser ad un collega di lavoro. Ancora storie di scene di violenza che vedono protagonisti alcuni giovani del Golfo. Nel primo caso, sono stati emessi dal questore di Latina tre provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento - il cosiddetto Daspo Willy, che prevede la facoltà per il questore di disporre, per ragioni di sicurezza, tale divieto nei confronti delle persone ritenute socialmente pericolose in quanto resesi responsabili di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento o nelle immediate vicinanze degli stessi.

Questa volta i destinatari dei Daspo sono tre giovani di Formia, che nel maggio scorso si erano resi protagonisti di una violenta rissa nel cuore della movida formiana ed erano stati individuati, dopo serrate indagini, dai carabinieri e denunciati alla Procura della Repubblica di Cassino. Ora, il questore di Latina, su proposta degli stessi carabinieri della Compagnia di Formia, ha emesso i provvedimenti di divieto di accesso, per la durata di sei mesi, ai locali pubblici o aperti al pubblico e destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, quali pub, taverne, bar e ristoranti, nonché a discoteche, locali notturni e da ballo nel territorio di Formia.

A Gaeta i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 20enne per minaccia aggravata e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il giovane gaetano, durante una lite con un proprio collega di lavoro, lo aveva minacciato con una pistola tipo taser. I carabinieri, intervenuti subito dopo una telefonata al 112, hanno ritrovato, occultati all'interno dello zaino del 20enne, il taser, una pistola ad aria compressa, 35 biglie in acciaio ed uno sfollagente. Le armi, detenute in maniera illegale, sono state poste sotto sequestro. A Itri, infine, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Formia, in collaborazione con i militari della stazione itrana e del Nucleo Cinofili di Roma Santa Maria Galeria, hanno denunciato un 26enne che, al termine di una perquisizione sia personale che domiciliare, è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina¸ tre di hashish e uno di marijuana, occultati in camera da letto.

