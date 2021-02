© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLIDARIETÀSfiora i 900 euro la raccolta fondi avviata da una cittadina di Aprilia online, tramite la piattaforma Spitted.it, per sostenere le spese mediche che il 18enne aggredito in via Verdi dovrà sostenere. La comunità apriliana ha risposto come più a potuto. Il giovane colpito alle spalle con un cazzotto mentre camminava ignaro si è rotto una parte della dentatura cadendo a terra. Dovrà affrontare un lungo percorso per la ricostruzione, molto dispendioso. Anche per questo i ragazzi del gruppo Scout Agesci di Aprilia, nell'ambito della giornata del Pensiero, si sono mobilitati per poter trovare un ulteriore modo per contribuire. «Nel 1932 spiega il gruppo scout - in una sua importante lettera, Olave Baden-Powell, invitò tutte le Guide e gli Scout del mondo, a donare un penny durante la Giornata del Pensiero, in favore dei fratelli e sorelle scout dei paesi più poveri o semplicemente da donare a coloro che potrebbero averne bisogno. Questa tradizione è dura morire, infatti quest'anno il Gruppo Agesci Aprilia 1, ha deciso di donare questo piccolo contributo per una grande causa: far sentire la loro vicinanza al ragazzo di Aprilia, che qualche giorno fa è stato vittima di atti di bullismo (knockout challenge). Ad onorare il grande gesto e ad accogliere il prezioso contributo, ci ha pensato l'Asssessora Francesca Barbaliscia, la quale ha speso parole di grande rilevanza e gratitudine, parlando a nome di tutta la Città d'Aprilia durante la cerimonia di chiusura della giornata». La giornata del pensiero si è svolta domenica scorsa presso la parrocchia Spirito Santo nel rispetto delle norme anti covid. In tanti sono comunque riusciti a partecipare, le attività si sono svolte all'aperto proprio per questo. Per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dello scoutismo, le attività si svolgono regolarmente la domenica mattina presso la parrocchia del quartiere Toscanini.