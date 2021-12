Domenica 19 Dicembre 2021, 05:03

I CONTROLLI

Con l'approssimarsi delle feste natalizie, l'obiettivo del comando provinciale dei Carabinieri è quello di rendere la città di Latina e la provincia più sicure, attraverso l'incremento dei servizi, soprattutto nei giorni prefestivi e festivi. «E i risultati non sono mancati dice il colonnello Lorenzo D'Aloia i problemi non sono scomparsi, ma la situazione è migliorata moltissimo. Dopo gli ottimi risultati ottenuti su Aprilia e dintorni, con i servizi straordinari integrati dalle pattuglie della Sio (Squadra d'Intervento Speciale), inviate dal Comando Legione Lazio per porre un freno ai reati predatori che di recente hanno interessato quel territorio, si prosegue con il medesimo impegno anche sul capoluogo e l'hinterland». Tutto ciò non solo grazie all'arrivo di nuove risorse (21 carabinieri) «ma anche alla collaborazione dei cittadini che, percependo maggiore sicurezza, ricorrono più facilmente alle forze dell'ordine, denunciando o segnalando».

Numerose le pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.

I DATI

La maggiore presenza sul territorio ha già portato a diversi risultati - fanno sapere dal comando provinciale dell'Arma - oltre all'aumento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 350 persone e controllati 187 autoveicoli, eseguite 27 perquisizioni personali e veicolari e 8 perquisizioni domiciliari con l'impiego di unità cinofile, controllati 30 esercizi pubblici, contestate 92 violazioni di norme al codice della strada, per guida senza patente o con patente revocata, uso del telefono cellulare alla guida, mancato uso della cintura di sicurezza ed eseguiti due provvedimenti restrittivi.

«L'attenzione del comando compagnia carabinieri di Latina rimane alta e costante sull'intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini che sono invitati a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza».

