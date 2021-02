LA SITUAZIONE

Si aprono oggi, in provincia di Latina e nel Lazio, le vaccinazioni agli over 80. Sono 214mila, secondo l'ultimo dato fornito dall'Unità di crisi della Regione, gli anziani prenotati nel Lazio, il 13% dei quali ha prenotato una data telefonicamente e l'87% online. Alla Asl di Latina sono circa 20.000 le richieste arrivate, una buona risposta, che colloca l'azienda sanitaria pontina come quarta della regione per numero di adesioni. Venti squadre di vaccinatori pronte a partire nei cinque hub allestiti sul territorio pontino (50 in tutta la regione) e attrezzati per la gestione in sicurezza delle somministrazioni e per la garanzia della catena del freddo del siero Pfizer: si tratta dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, della Casa della Salute di Aprilia di via Giustiniano, della Casa della Salute di Priverno in via Madonna delle Grazie, dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e del Dono Svizzero di Formia. A ricevere la prima dose saranno in provincia saranno oggi in 270, 3.601 totali nella regione. Mentre oltre 20mila anziani sono già stati vaccinati nella prima fase della campagna vaccinale condotta all'interno delle Rsa.

«Ogni anziano ha spiegato l'Unità di crisi regionale - ha ricevuto un sms con il memo della prenotazione e conosce già la data dell'appuntamento per la seconda dose, che avverrà dopo 21 giorni per il vaccino Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna. L'obiettivo, stante le quantità di dosi di vaccino ad oggi disponibili e garantendo sempre per tutti la seconda dose, è di concludere gli over 80 entro i primi giorni del mese di maggio. Qualora ci dovesse essere una aumento delle dosi a disposizione verranno anticipati gli appuntamenti e aumentati i punti di somministrazione che oggi, a causa della scarsità delle dosi, non possono essere ulteriormente ampliati».

Intanto in provincia sembrano stabilizzarsi i contagi, che nel bollettino della Asl di ieri sono risultati 112 come il giorno precedente. Ancora quattro i decessi e appena 19 le nuove guarigioni. Su 20 comuni interessati dai casi, 19 casi sono a Latina, 15 ad Aprilia, 11 nei comuni di Formia e di Spigno Saturnia, 10 a Sezze, nove a Terracina, sette a Gaeta, cinque a Fondi e Cisterna, quattro a Minturno e Sabaudia, due a Roccagorga, Sonnino e San Felice Circeo, un contagio rispettivamente a Cori, itri, Monte San Biagio, Pontinia, Ponza e Priverno. In una sola settimana dall'inizio del mese di positivi sono già saliti di 824 unità su 22mila circa contagi totali dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore i test sono stati però inferiori rispetto al solito: meno di 900, tra antigenici e tamponi molecolari. Una vittima del covid nel comune di Aprilia, un'altra a Formia mentre due pazienti deceduti erano residenti fuori provincia. Avevano 75, 84, 92 e 93 anni.

