29 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







FONDI

Una serie di controlli e sanzioni per inosservanza delle prescrizioni anti-Covid, da parte della polizia locale di Fondi. Ma anche un doppio intervento inaspettato e quasi fotocopia: gli uomini coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro si sono messi a caccia di due anziane con problemi di memoria, improvvisamente scomparse. Riuscendo per fortuna a rintracciarle a stretto giro, evitando ogni possibile conseguenza per la loro incolumità.

Il primo allarme è scattato intorno alle 18 di venerdì nel centro storico. Dopo una visita presso uno studio medico associato, un'attempata signora del posto aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi in solitaria tra il dedalo di vicoli circostante. Un'involontaria fuga messa in atto mentre i familiari che l'avevano accompagnata erano intenti a parlare col dottore. Momenti di panico, un tam tam tra le pattuglie, a seguire un lungo sospiro di sollievo: la donna è stata ritrovata in buone condizioni a non molta distanza in linea d'aria dal luogo della scomparsa, venendo subito riaffidata ai parenti.

La seconda anziana si era invece persa nell'area litoranea. L'ha notata sabato mattina l'equipaggio di una pattuglia impegnata in uno dei consueti servizi di controllo del territorio. Girovagava da sola e senza orientamento, visibilmente spaesata. Dopo aver constatato anche in questo caso problemi mnemonici dovuti all'età avanzata, gli agenti sono riusciti a risalire alla famiglia, riaccompagnandola a casa.

Sul fronte delle attività volte al contrasto delle violazioni delle vigenti disposizioni anti-Covid, dall'inizio del mese di marzo dal Comando di via Occorsio sono state elevate ventuno sanzioni. Contestualmente, gli uomini della Municipale hanno controllato circa sessanta esercizi commerciali e identificato oltre mille persone.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA