Lunedì 30 Gennaio 2023, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 10:53

Tragedia ieri mattina verso mezzogiorno ad Aprilia dove un uomo è morto a seguito di un malore improvviso mentre faceva jogging per le strade della città. La vittima è Raffaele Avino, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri. Aveva 48 anni e prestava servizio al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina. Il militare stava correndo per le vie della città, approfittando della bella giornata di sole e delle miti temperature. Una volta giunto in via Monteverdi, nei pressi dell'incrocio con via Toscanini, il 48enne ha però accusato un improvviso malore e si è accasciato in strada. Sono stati attimi concitati e di grande tensione.

Alcuni automobilisti, quando si sono accorti di quanto stava accadendo, si sono fermati, scesi dai loro veicoli e hanno immediatamente cercato di prestargli soccorso. Altre persone che stavano camminando nei pressi di via Toscanini hanno poi allertato i soccorsi avvisando il 118.

Pochi minuti dopo sono arrivate in via Monteverdi due ambulanze e un'auto medica. Gli operatori intervenuti hanno prestato le prime cure sul posto, in particolare hanno praticato al 48enne maresciallo capo dei carabinieri un massaggio cardiaco per circa venti minuti. Minuti infiniti in cui i soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo. Il militare è stato poi caricato sull'ambulanza e trasferito d'urgenza al pronto soccorso apriliano della clinica di via delle Palme. Purtroppo, nonostante gli estremi tentativi dei medici della clinica di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto una volta arrivato in ospedale.

Una tragedia improvvisa e che ha scosso, oltre i familiari, anche i colleghi di lavoro e gli amici del 48enne. Il maresciallo Raffaele Avino in passato aveva prestato servizio, per alcuni anni, presso la stazione dei Carabinieri di Campoverde, inquadrato all'interno del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia. Ed in città era conosciuto e stimato da tante persone. Un dramma improvviso, l'ennesimo per la città di Aprilia, che non ha lasciato indifferente la comunità pontina. Il maresciallo Avino lascia la moglie e due figli, di venti e tredici anni. Nei prossimi giorni verranno celebrati i funerali. Un'altra triste giornata per l'Arma dei Carabinieri che solo un paio di mesi fa aveva dovuto già fare i conti con un'altra grave perdita, quella del vicebrigadiere Vincenzo Scala, stimato militare che prestava servizio da anni presso la caserma di via Tiberio, scomparso prematuramente a soli 49 anni.