Il figlio distrugge casa, la mamma Sara Covelli ha un malore e muore: aveva 54 anni

I soldi, le liti e la tragedia. Una morte assurda quella di Sara Covelli. Una pattuglia dei carabinieri era infatta intervenuta lunedì scorso in un'abitazione in via Rossini a Canegrate, il comune di Milano a pochi chilometri da Busto Arsizio. Un 34enne stava dando in escandescenza perché stava distruggendo tutto quello che gli capitava a portata di mano e i suoi familiari, non sapendo come fermarlo, hanno chiamato il 112. Con il supporto di due ambulanze e di un'auto medica, il ragazzo è stato sedato. Sua madre, però, la 54enne Covelli, è stata colta da un malore che l'ha uccisa nonostante il trasporto in ospedale. Il 34enne è conosciuto in paese, soprattutto nel suo quartiere Cascinette, per essersi reso spesso protagonista di atti di vandalismo e gesti estremi. Lo scorso sabato, ad esempio, era venuto alle mani con un altro cittadino nella zona centrale di Canegrate. Episodi che in più occasioni hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Ieri pomeriggio invece, sul tardi, pare che abbia chiesto con insistenza ai propri familiari dei soldi. Al loro rifiuto, ha iniziato a distruggere tutto quello che poteva. La richiesta di aiuto è partita intorno alle 19 e oltre ai militari sono stati fatti arrivare anche due ambulanze, una della Croce rossa di Parabiago e l'altra della Croce rossa di Busto Arsizio accompagnate da un'auto medica dell'ospedale. Arrivati sul posto, i sanitari hanno sedato il 34enne e lo hanno portato in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio, dove è stato trattenuto in osservazione. Sua madre, invece, Sara Covelli è stata colta da un malore ed è stata portata d'urgenza al pronto soccorso di Legnano. Nonostante il ricovero, la 54enne è deceduta poco dopo. Su di lei non sono stati trovati evidenti segni di violenza di alcun tipo.