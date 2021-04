17 Aprile 2021

IL PERSONAGGIO

Giancarlo Di Trapano, per tutti Gian, editore - fondatore della rivista letteraria New York Tyrant Magazine, giovane scrittore della letteratura d'avanguardia, è deceduto improvvisamente a New York City. Aveva 47 anni. Di Trapano, era ritenuto «figura influente nell'editoria indipendente», ha iniziato il suo percorso nel 2006, quando fondò la rivista dedicandosi alla pubblicazione dei libri di autori di talento nel quartiere di Hell's Kitchen a New York fino al 2013, collaborando poi con la Fat Possum Records al fine di incrementare l'attività editoriale. Nel 2016 la rivista New York Tyrant Magazine on line venne affidata a Jordan Castro. Di Trapano, secondo il Pw Daily «aveva un occhio particolare per il talento e una passione particolare che lo spingeva oltre i confini». Tra le opere si ricordano Preparation for the Next Life di Atticus Lish, che ha vinto il Pen/Faulkner Award for Fiction , The Complete Gary Lutz che ha ottenuto una recensione stellata da PW Daily, e The Sarah Book di Scott MacClanahan, che proprio il New York Times ha definito «non un libro che assapori ma che inali». Di Trapano aveva già dato una svolta con i suoi lavori e con il suo giornalismo civico e talento riuscendo a scovare autori. ll Washinton Post lo ha definito «L'avanguardia della letteratura progressiva» mentre per lo scrittore Scott McClanahan «negli anni a venire Gian sarà riconosciuto come colui che ha aiutato a modellare e a cambiare la cultura letteraria del XXI secolo». Di Trapano, radici lepine (setini furono i nonni Luigi e Amelia, emigrati negli Usa) dal 2016 era residente a Napoli, città che amava. Spesso si recava a Sezze nel buen retiro di Villa Di Trapano.Qui, dal 2017, insieme a Giuseppe Avallone,e Chelsea, Hodson, usava tenere seminari settimanali e aveva istituito il Premio annuale di narrativa, dedicato alla memoria del fratello Lidano Albert Di Trapano, che includeva un biglietto di viaggio aereo di andata e ritorno per l'Italia per il periodo di una settimana. I funerali si sono svolti negli Usa in forma privata.

Sandro Paglia

