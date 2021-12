Lunedì 6 Dicembre 2021, 09:47

Cardinali 7

Nel primo tempo tiene a galla il Latina con un paio di interventi prodigiosi. Nella ripresa non si fa mai sorprendere.

De Santis 6,5

Inizia con un errore che porta al giallo di Esposito, ma poi si riprende alla grande

Esposito 7

L'ammonizione in apertura non lo condiziona. Controlla Moro in scioltezza.

Giorgini 7

Dalle sue parti è impossibile passare

Ercolano 6,5

Spinge tanto sulla destra, mettendo sempre in apprensione la difesa ospite. Dal 22'st Teraschi 6,5: Garantisce sostanza nel momento cruciale del match.

Di Livio 6,5

Lavora bene ogni pallone e quando parte in velocità crea sempre qualcosa di interessante.Dal 13'st Barberini 6,5: Agonismo e testa.

Amadio 7

Centrocampista di lotta e di governo. La mente, sempre lucidissima, del Latina. Parte da lui l'azione che porta al gol.

Tessiore 6,5

I suoi strappi sono diventati consuetudine. Dal 37'st Marcucci sv

Carissoni 6

Si propone spesso, ma a volte ritarda la giocata decisiva. La qualità c'è, ha bisogno di tempo per inserirsi a dovere. Dal 1'st Nicolao 6,5: Bella diagonale difensiva nega al Cataniail pareggio. Tanta attenzione e grande corsa.

Sane 7

Fino al gol un match senza sussulti, poi però al 28' tira fuori dal cilindro una magia. Un sinistro al volo all'incrocio di rara bellezza.

Carletti 6,5

Corre, lotta, va vicino più volte al gol. Ancora una prestazione positiva. Dal 37'st Jefferson sv.

Di Donato 7

La squadra è in crescita e in casa ha un passo da big. Gara preparata bene e letta ancora meglio.

D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA