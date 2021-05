13 Maggio 2021

di Rita Cammarone

L'open day vaccinale anti-Covid a Latina e Formia, dopo il rinvio della scorsa settimana, è stato riprogrammato per il prossimo week end (sabato 15 e domenica 16). Dedicato agli over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti) avverrà in orario serale dalle 19 alle 24, consentendo la somministrazione complessiva di circa mille dosi di vaccino Astrazeneca.

OPEN DAY

Nel dettaglio sono 300 le inoculazioni stimate al giorno presso il centro di somministrazione già operativo dall'8 aprile scorso al teatro San Francesco di via dei Cappuccini a Latina e 200 presso i locali di proprietà della Provincia di Latina in via Spaventola a Formia. A comunicare l'evento è stata, nel pomeriggio di ieri, la Asl di Latina. Ancora da definire le modalità di accesso all'open day. La Regione Lazio, già nella giornata di martedì, ha anticipato l'organizzazione di open day vaccinali rinviando ad un secondo momento l'indicazione esatta degli hub dedicati, dei relativi orari e della piattaforma per i ticket virtuali. La notizia della riprogrammazione dell'open day a Latina, negli orari serali del fine settimana, ha soddisfatto l'associazione Valore Salute presieduta dal dottor Enzo De Amicis, che insieme a padre Giovanni Ferri, parroco di San Francesco, aveva sollecitato la direzione generale della Asl pontina a svolgere l'evento ritenuto importante in questa fase della vaccinazione. Bene accolta anche da migliaia di utenti già interessati a partecipare all'open day over 40 dalla scorsa settimana quando era stato fatto il primo annuncio poi subito ritirato.

NUOVO HUB

Lunedì 17 maggio è prevista l'apertura dell'hub presso l'ex Rossi Sud, dove è prevista la somministrazione di Pfizer. Programmato per l'inoculazione di duemila dosi al giorno, aprirà a ranghi ridotti. «Al momento la fornitura di Pfizer consente di somministrare 250/300 dosi al giorno», ha spiegato Loreto Bevilacqua, responsabile vaccinale della Asl di Latina, aggiungendo che con l'arrivo di nuovi quantitativi verranno incrementate le dosi giornaliere fino al raggiungimento del potenziale di duemila ogni 24 ore.La struttura sarà gestita dalla Croce Rossa. Al momento il sito, di proprietà della Provincia di Latina, è in fase di predisposizione per l'apertura del nuovo centro.

Continuano intanto le prenotazioni per la vaccinazione di massa over 18 in programma per la prossima settimana sulle isole di Ponza e Ventotene per il raggiungimento del cosiddetto Covid-free. Con la giornata di ieri le dosi somministrate in provincia di Latina dall'inizio della campagna hanno superato le 170mila unità, immunizzando oltre 58mila persone. Ad operazioni quasi concluse il quantitativo di dosi giornaliere somministrate ieri è risultato, alle 20, pari a 3.731.

Rita Cammarone

