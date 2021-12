Martedì 7 Dicembre 2021, 05:03

Un colpo da professionisti, una banda ben organizzata che ha agito dopo un'attenta analisi degli obiettivi da colpire. Nel mirino, nella notte tra domenica e lunedì, il centro commerciale Latinafiori. La brutta scoperta è avvenuta lunedì mattina quando alcuni dipendenti degli esercizi commerciali hanno aperto la saracinesca. La banda del buco ha colpito quattro attività, portando via l'incasso della giornata precedente ma anche altri valori, merce, gratta e vinci e materiale esposto nei negozi.

Ma è la modalità del furto che lascia senza parole. Non è stata trovata nessuna forzatura negli ingressi delle attività, neppure nelle aree di servizio, magazzini, locali tecnici, nulla. L'ipotesi degli investigatori che stanno lavorando sul caso è che i ladri siano rimasti nel centro commerciale dalla domenica sera, nascondendosi da qualche parte per poi agire indisturbati durante la notte.

Per spostarsi da un negozio all'altro i ladri non hanno forzato le saracinesche ma hanno effettuato dei buchi nei muri interni che separano i negozi, così da potersi muovere liberamente tra la farmacia e il tabacchi al piano terra. Tra le due attività sono passati attraverso il negozio di abbigliamento e quello di giocattoli, sempre rimanendo sul retro e attraversando i magazzini e le aree tecniche. Ingente, ma ancora da quantificare con esattezza, il bottino del colpo. I ladri hanno svuotato le casse dei negozi, portando via anche altra merce e, nel tabacchi, hanno fatto razzia di ogni valore, compresi i gratta e vinci.

Sul colpo indagano i carabinieri del comando di Latina. Le immagini della videosorveglianza saranno analizzate a caccia di indizi, gli investigatori stanno lavorando per capire come i ladri siano riusciti a disabilitare gli allarmi.

